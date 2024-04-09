إنذار شديد اللهجة للمواطنين من الأرصاد المصرية من أمطار شديدة الغزارة وسيول تغرق هذه المدن خلال الساعات الأولى من عيد الفطر المباركإنذار شديد اللهجة للمواطنين من الأرصاد المصرية من أمطار شديدة الغزارة وسيول تغرق هذه المدن خلال الساعات الأولى من عيد الفطر المبارك

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رياض - احمد صلاح - تشهد حالة الطقس غدا، وجود فرص أمطار رعدية على مناطق متفرقة من البلاد، وسط توقعات بانخفاض نسبي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا، يشهد فرص أمطار على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية للبلاد وأيضا جنوب الوجه البحري، وأيضا السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن فرص الأمطار قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة.

وعن حالة الطقس غدا، يكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي: