انت الأن تتابع خبر اكتشفي السحر الخفي: تجربة ماسك السدر السحري لكثافة الشعر ووقايته من التساقط، واكتشفي الفوائد المدهشة التي يمنحها لشعرك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوراق السدر تعدّ من الأوراق المباركة والمهمة التي خصها الله على وجه الأرض فهي من النباتات الطبيعية التي تتبع الفصيلة النبقية، حيث يشتهر زراعته في شبه الجزيرة العربية ومصر والمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث تُستخدم أوراق السدر منذ القدم للعناية بالشعر يحتوي ورق السدر على العديد من الفوائد الصحية والعلاجية. حيث أنها لها أشكال عدّة فمنها الأخضر الطازج، ومنها المجفف، وآخر مطحون وكل نوع من تلك الأنواع له طريقة استخدام خاصة به.

ماسك السدر السحري لكثافة شعرك ومنع تساقطه

فهو يستخدم في العلاج الشعبي والطب البديل للشعر التالف والمقصف والضعيف حيث تحلم كل فتاة وسيدة بامتلاك شعر مثلا نجوم هوليود الذين يتمتعوا بشعر كثيف وطويل يصل أحيانا إلي الركبة. وسوف نقدم لكِ سيدتي إحدى أسرار الهنديات لتطويل الشعر، وهي وصفة ماسك السدر للشعر، وهذا الماسك الذي اشتهر في الهند على مدار سنين. ومن خلال هذا المقال سوف نخبركم كيف يمكنكم استخدام ورق السدر وما هي الفوائد التي يتمتع بها

ما هي فوائد ورق السدر للشعر

يعتني بفروة الرأس حيث يقوم بتنظفها من الأوساخ كما يساهم في الحفاظ على قوة الشعر وعدم تساقطه بسهولة.

يرطب الشعر وتنعيمه ويعطي الشعر اللمعان والبريق والترطيب.

إذا كنت تعاني من قشرة الشعر فمع الاستخدام المستمر سوف يساعدك أوراق السدر على التخلص منها نهائيًا.

ويقلل ظهور الشعر الأبيض لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تُساعد في أبطاء عملية إنتاج الميلانين المسؤول عن لون الشعر.

ماسك السدر والزبادي

كوب من السدر المطحون

كوب من الزبادي.

طريقة التحضير:

في البداية ضعي المكونات في وعاء عميق

ثم اخلطي نبات السدر المطحون مع الزبادي جيدا حتى يصبح المزيج متجانسًا.

ثم مشطي شعرك جيدا وفكي أي تشابك ثم ضعي الماسك على فروة الرأس والشعر ودلكي فروة رأسك وضعي غطاء الرأس على شعرك، واتركيه مدة ساعة.

ثم اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم بالماء الفاتر ثم جففيه جيدا بمنشفة قطنية ومشطية.ماسك السدر والبيض

يمكنك مضاعفة الكمية حسب طول شعرك فنحن نعطيك نسب تقريبه متوسطة يمكنك تقليلها أو زيادتها:-

كوب من السدر المطحون.

حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة.

طريقة التحضير: