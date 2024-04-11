انت الأن تتابع خبر ثلاث مرات في اليوم .. هذا المشروب الجبار يقضي على الكرش الذي يحرجك امام الناس ودهون البطن نهائيًا ويفقدك 15 كيلو من أول أسبوع.. طريقة التحضير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد نبات البقدونس من انواع النباتات التي تزهر وتنموي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويعتبر ايضا من التوابل الأساسية في اغلب الأطباق في اغلب دول العالم سواء كان طازج أو مجفف، حيث يتميز بمذاقه الجيد المعتدل وتكلفته البسيطة.

طريقة تحضيره واستخدامه للحصول على افضل النتائج: