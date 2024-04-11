انت الأن تتابع خبر الفاكهة الرخيصة المهملة التي تزرع في مصر وتحررك من مشكلة الإمساك في دقائق معدودة، وتسيطر على ارتفاع مستوى السكر وتساهم في خسارة الوزن، وتعتبر الحل الأقوى لمشكلة هشاشة العظام! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يزرع التين الشوكي في مصر بكميات كبيرة ويباع بأسعار منخفضة نسبياً مقارنة ببقية دول العالم ويطلق عليه المصريون لقب فاكهة الغلابة.

ويعد التين الشوكي واحداً من أشهر الفواكة الصيفية التي تزرع في مصر،

حيث يبدأ موسم حصادها من مطلع يوليو (تموز) وحتى منتصف أغسطس (آب) من كل عام ويطلق عليها المصريون أوصافاً عدة بينها، حبات السعادة، وفاكهة الصحراء، وفاكهة الغلابة، والفاكهة المتوحشة.

وتعد ثمرة التين الشوكي ذات فوائد عدة طبياً واقتصادياً، حيث تستخرج منها أغلى الزيوت الطبية المستخدمة في ترطيب البشرة ومنع الترهلات ومكافحة علامات الشيخوخة.

وتحتوي هذه الفاكهة على تركيبة فريدة من العناصر الغذائية، بما في ذلك المستويات العالية من "فيتامين C" وفيتامينات "عائلة B" والمغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والألياف الغذائية، ما يجعل فوائدها مذهلة للصحة والوقاية من الأمراض، وتتمثل في:

1. ضبط مستويات سكر الدم

يمكن أن يساعد تناول التين الشوكي في ضبط مستويات السكر في الدم، يعتقد خبراء التغذية أن قدرة التين الشوكي على ضبط مستويات سكر الدم تأتي من الصبار نفسه الذي هو أحد مكونات نبتة التين الشوكي، نظرًا لأن عند تناوله عن طريق الفم لمرضى السكري أدى إلى استقرار مستويات السكر في الدم.

2. تقوية العظام والأسنان

ولا يمكن الحديث عن التين الشوكي دون التطرق للكالسيوم الذي تحتوي عليه الفاكهة الصبارية بنسبة كبيرة، ما يمنع مشاكل الأسنان واضطرابات العظام المرتبطة بالعمر مثل هشاشة العظام.

3. المساعدة في الهضم

تحتوي فاكهة التين الشوكي على مستوى كبير من الألياف الغذائية مثل معظم الفواكه والخضروات، لذلك يمكن أن تساعدك هذه الفاكهة الشوكية في تنظيم عملية الهضم.

تعمل الألياف على زيادة حجم البراز لمساعدة الطعام على المرور عبر الجهاز الهضمي بسهولة، وبالتالي القضاء على الإمساك والانتفاخ ومشاكل الجهاز الهضمي الخطيرة مثل قرحة المعدة.

4. تعزيز صحة القلب

هناك عدد من مكونات التين الشوكي التي يمكن أن تجعلها جيدة جدا لصحة القلب. يمكن أن تساعد المستويات العالية من الألياف في الفاكهة على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الجسم.

ويمكن أن تساعد المستويات الكبيرة من البوتاسيوم الموجودة في التين الشوكي على خفض ضغط الدم، عن طريق استرخاء الأوعية الدموية وتقليل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية. كما تم ربط مادة بيتالين في التين الشوكي بتقوية الجدران البطانية للأوعية الدموية وبالتالي تقليل فرص إضعاف الدورة الدموية.

بشكل عام، قد تمنع هذه الفاكهة تصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

5. الحد من الإصابة بالسرطان

يحتوي التين الشوكي على إمكانات مضادة للسرطان، وفقا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية (2004)، تحتوي الفاكهة الشوكية على مستويات عالية من مركبات الفلافونويد والبوليفينول والبيتالين.

يمكن أن تعمل هذه المركبات كمضادات للأكسدة وتحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في تحور الخلايا السليمة.بالإضافة إلى ذلك، وجدت الاختبارات البحثية التي أجريت على الفئران المختبرية بقيادة فريق من جامعة أريزونا أن التين الشوكي ساعد في كبح نمو الورم. ومع ذلك، ذكر الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لأن آلية التأثير المضاد للسرطان لم تكن مفهومة تماما.

6.حماية الجلد

وقد تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في التين الشوكي الجلد، وتقلل من فرص الشيخوخة المبكرة، وتحسن الرؤية، وتمنع التنكس البقعي، وتزيد من قوة ووظائف الدماغ.

أظهرت الدراسات التي أجريت في ألمانيا مستويات عالية من توكوفيرول وبيتا كاروتين في الفاكهة الصبارية، وكلاهما معروف بفائدتهما الكبيرة لصحة الجلد والعين، كما تم ربط مركبات البوليفينول بزيادة النشاط المعرفي.

7.المساعدة في إنقاص الوزن

مع ارتفاع الألياف وكثافة العناصر الغذائية، والسعرات الحرارية المنخفضة، والدهون المشبعة، يمكن للتين الشوكي أن يحافظ على جسمك في شكل صحي دون إضافة أي وزن إضافي، كما تحد الألياف والكربوهيدرات من الإفراط في تناول الطعام.

8.تقليل الالتهابات