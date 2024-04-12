ملكة الأردن الحسناء تفجر مفاجأة بعالم الرشاقة : سبب رشاقتها هذه هي العشبة المطبخية فعّالة تزيل الكرش دون حمية!

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رياض - احمد صلاح - وأوضح عبد العظيم أن هذه الحركة الجسدية التى ينحنى فيها الجسد بدرجة معينة، فيما تلامس اليدين والجبهة والركبتين للأرض مباشرة، لها فوائد صحية للأشخاص المصابين بمشاكل الانزلاق الفقارى الغضروفى، ولكن يجب استشارة الطبيب، ولفت أستاذ العلاج الطبيعى إلى أن الفقرات العنقية والقطنية للعمود الفقرى تكون فى وضع السجور فى أفضل حالاتها، ما يجعل وجعها وألمها يقل تدريجيا.ولفت أستاذ العلاج الطبيعى إلى أن الفقرات العنقية والقطنية للعمود الفقرى تكون فى وضع السجور فى أفضل حالاتها، ما يجعل وجعها وألمها يقل تدريجيا.