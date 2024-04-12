انت الأن تتابع خبر مصير مروع وكارثي للمشجع الهلالي الذي جلد حمد الله بالسوط.. والجمهور: "انتقام إلهي"!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي ألقت القبض على المشجع الذي اعتدى على نجم هجوم فريق الاتحاد اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله بعد نهاية المباراة.

وأقيمت مباراة نهائي كأس السوبر السعودي بين الهلال والاتحاد على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وكسبها الهلال بنتيجة 4 - 1.

وشهدت لحظة خروج حمد الله من ملعب المباراة مناوشة بينه وبين أحد الجماهير، قبل أن يقوم المشجع بضرب اللاعب المغربي بالعصا، حيث كان المشجع موجوداً في المنصة.