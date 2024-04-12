عشبة من السماء تستخدمها النساء تحسن وظائف المخ وتقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب بسرعة قياسية

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رياض - احمد صلاح - تُستخدم أعشاب إكليل الجبل، أو كما تُعرف بـ"الروزماري"، كنوع من أنواع التوابل لإضافة رائحة ونكهة مميزة للطعام. كما اشتهرت في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

ويأتي من بينها:

عسر الطمث

آلام المعدة

الصداع

آلام الروماتيزم

التشنجات

الاكتئاب

واليوم تُزرع أعشاب إكليل الجبل في جميع أنحاء العالم، رغم أن موطنها الأصلي جنوب أوروبا، وآسيا، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي الآونة الأخيرة، تم التركيز على الخصائص العلاجية المفيدة لأنواع مختلفة من مستخلصات أعشاب إكليل الجبل ومكوناتها الرئيسية، مثل حمض "الكارنوسيك"، و"الكارنوسول"، وحمض "الروزمارينيك"، وغيرها.

وأشار عدد كبير من الدراسات إلى دورها الفعّال باعتبارها مضادة للالتهاب، ومضادة للأكسدة، ومضادة للألم، وتحمي من تلف الأعصاب.

زيت إكليل الجبل