انت الأن تتابع خبر هذا ما سيخرج من باطن الأرض في اخر يوم من شوال.. الكعابنة يفجر مفاجأة ويحذر الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الخبير الفلكي الأردني عماد الكعابنة، إنه في الفترة القادمة ستنشتر الهوام بجميع أنواعها وتخرج الحشرات والزواحف والهوام السامة (العقارب والثعابين) من مخابئها.

وحذر الكعابنة،