انت الأن تتابع خبر أقوى مليون مرة من الكيراتين والبروتين.. خلطة منزلية سحرية لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لحد الركب! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبحث الكثير من النساء عن شعر صحي كثيف وطويل، ويمكن أن يتحقق ذلك بشرط إيقاف مصادر الضرر أولًا، ومتابعة ذلك بمجموعة من الخلطات الطبيعية لا سيما تلك التي تحتوي على أوراق الكاري. حيث أنها غنية بمضادات الأكسدة والبروتينات التي تحيد الجذور الحرة وتحافظ على صحة الشعر وقوته. فوائد عديدة تتضمنها أوراق الكاري، من التخلص من حكة فروة الرأس إلى صبغ الشعر الرمادي وعلاج تساقط الشعر.

كما يساعد فيتامين ب الموجود في أوراق الكاري على استعادة لون الشعر من خلال تغذية وتقوية الجذور.

تحتوي أوراق الكاري على فيتامين ج وفيتامين ب والبروتينات ومضادات الأكسدة، وكلها تساهم في تجديد الخلايا وتعزز الدورة الدموية الصحية في الأوعية الدموية في فروة الرأس. تساعد هذه الخصائص على تعزيز نمو الشعر وتجديد الجلد وتعزيز الصحة العامة لفروة الرأس. ينشط التطبيق الموضعي لأوراق الكاري بصيلات الشعر ويعزز نمو الشعر.

تعتبر أوراق الكاري للشعر اختيار مفيد لأنها مصدر غني للأحماض الأمينية. تساعد الأحماض الأمينية الموجودة في هذه الأوراق في الحفاظ على قوة الشعر وإضفاء اللمعان على الشعر.

أوراق الكاري تعالج الالتهابات الفطرية والبكتيرية، وبالتالي ، يمكن استخدام أوراق الكاري للشعر لإزالة القشرة.

تحتوي أوراق الكاري على زيت يعمل كإكسير سحري لتحسين صحة الشعر ويعمل على ترطيبه وتنعيمه. كذلك، يغذي الزيت الغني بمضادات الأكسدة فروة الرأس مع إزالة جميع خلايا الجلد الميتة. اللافت أن استخدام أوراق الكاري للشعر بسيط ولا يتطلب كثير من الإضافات.

وفيما يلي 4 طرق لاستخدام أوراق الكاري للحصول على شعر طويل وكثيف:

1. ماسك اللبن الرائب وأوراق الكاري

يعمل اللبن الرائب كمنظف و مرطب لفروة الرأس كما يزيل جميع الخلايا الميتة وقشرة الرأس من فروة الرأس.

طريقة الاستخدام:

خذي حفنة من أوراق الكاري وامزجيها في عجينة سميكة. ثم أضيفي ملعقة كبيرة من معجون أوراق الكاري إلى اللبن الرائب المخفوق.

اخلطي هذين المكونين جيدًا حتى يمتزج الماسك. ضعي الماسك ودلكي فروة الرأس. ثم اتركيه لمدة 30 إلى 40 دقيقة واغسليه بالشامبو .

2- الكاري وأملا

عندما تستخدمي أوراق الكاري مع أملا ، فإنها تعزز نمو الشعر. تحتوي أوراق الكاري على فيتامين ب الذي يساعد على تقوية جذور الشعر.

طريقة الاستخدام:

لعمل هذا الماسك، خذي نصف كوب من أوراق الكاري وأطحنيها جيدًا ثم قومي بإضافة إما الأملا على شكل زيت، أما إذا كانت أوراق فيمكن طحنها مع أوراق الكاري ومزجهما بقليل من الماء. ضعي العجينة على فروة الرأس واتركيها لمدة 20 إلى 30 دقيقة. اشطفيه بالماء الفاتر أو العادي.

3- أوراق الكاري وجوز الهند

يتطلب الشعر الكثيف فروة رأس صحية ونظيفة لينمو بشكل جيد، ولتحقيق هذا الغرض فإن مزيج الكاري وجوز الهند هو الحل الرائع. يحتوي زيت جوز الهند على الأحماض الدهنية والفيتامينات التي تساعد في تكثيف الشعر.

طريقة الاستخدام:

خذي مقلاة واسكبي زيت جوز الهند وأضفِ إليها حفنة من أوراق الكاري. سخني الزيت ثم أطفئي اللهب واتركي المزيج يبرد. بعد أن يبرد ، صفيه وضعيه على الشعر .

4. البصل وأوراق الكاري

مزيج عصير البصل وأوراق الكاري للشعر هو ثنائي يساعد على منع الشيب المبكر والتحكم في تساقط الشعر مع تقوية بصيلات الشعر.

طريقة الاستخدام: