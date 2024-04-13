انت الأن تتابع خبر قطر تكرّم اللواء فايز الدويري بـ" جائزة كبرى " و هدية قيمة تكفيه مدى الحياة ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد رحلة علاجية تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء متطابقة عن منح اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري هدية قيمة من أمير قطري.

وبحسب ناشطين أهدى الشيخ خالد بن عبدالعزيز آل ثاني الصحفي فايز الدويري، متجر فخم في العاصمة الدوحة يكفيه مدى الحياة.

وقام الشيخ خالد بن عبدالعزيز آل ثاني مدير إدارة التطوير في المؤسسة القطرية للإعلامِ ، بتكريم الدويري المحلل العسكري بقناة الجزيرة نظير مواقفه المشرفة.

وكان الدويري قد غادر الدوحة في رحلة علاجية بعد تعرضه لجلطة قلبية بسبب انغلاق أحد الشرايين بدرجة مئة بالمئة، وتم إجراء عملية قسطرة وتركيب ثلاث شبكات وفق الفريق الطبي المعالج للواء الأردني.

وقد تساءل رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن هوية الخبير العسكري الاستراتيجي حاتم كريم الفلاحي بعد ظهوره على شاشة شبكة الجزيرة، وذلك خلفا للواء فايز الدويري على الشاشة الذي أعلن عن توقف ظهوره لأسباب صحية.

ويظهر الخبير العسكري الاستراتيجي حاتم كريم الفلاحي على شاشة الجزيرة، بتقديم تحليلات سياسية وعسكرية.



وقدم الفلاحي، وهو ضابط سابق في الجيش العراقي برتبة عقيد ركن، عدة مقالات رأي متخصصة بالقراءات العسكرية على صفحات شبكة الجزيرة، فضلا عن حضوره كضيف كخبير عسكري.

وحصل أيضا على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، إلى جانب دبلوم عالي بالتخطيط الاستراتيجي القومي باحث في الشؤون الأمنية والسياسية، بحسب صفحته على منصة "إكس".

وكان اللواء الأردني فايز الدويري، أعلن لمتابعيه تعرضه "لجلطة" بعد أن اكتشف الأطباء انسداد شريانه التاجي بنسبة 100 %، وبالتالي خضع لعملية "زرع ثلاث شبكات".