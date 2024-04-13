"هذه العشبة الذكية تجدد أنسجة الكبد بسرعة وتحارب الكولسترول رغم رائحتها المقرفة ... العلاج السريع للسعال والزكام في دقائق معدودة

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رياض - احمد صلاح - تنكسر موجة استقرار الطقس خلال الأيام المقبلة وعودة سقوط الأمطار والطقس البارد مرة أخرى إذ حذرت الأرصاد الجوية في بيان لها من عدم استقرار حالة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، ولذلك يجب على المواطنين توخي الحذر خاصة الفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

تحذير من طقس الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية تقلبات في الطقس أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعدم استقرار جوي وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أماكن متفرقة، مع تراجع درجات الحرارة على كافة الأنحاء على أن يسود طقس بارد نهارا، وشديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد

درجات الحرارة تصل إلى 8 درجات

تنكسر موجة استقرار الطقس خلال الأيام المقبلة وعودة سقوط الأمطار والطقس البارد مرة أخرى إذ حذرت الأرصاد الجوية في بيان لها من عدم استقرار حالة الطقس وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من البلاد، ولذلك يجب على المواطنين توخي الحذر خاصة الفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

تحذير من طقس الـ72 ساعة المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية تقلبات في الطقس أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وعدم استقرار جوي وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على أماكن متفرقة، مع تراجع درجات الحرارة على كافة الأنحاء على أن يسود طقس بارد نهارا، وشديد البرودة ليلا، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد

درجات الحرارة تصل إلى 8 درجات