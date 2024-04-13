انت الأن تتابع خبر صنف من أصناف المكسرات سيكون سبب هلاكك إذا لم تبتعد عنه.. تعرف عليه فورا وتجاهلها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عـد المكسرات وجبة من اهم الوجبات الخفيفة والصحية لجسم الأنسان، حيث تبدو المكسرات انها وجبة فوريه، ولكن هناك طرقًا يمكن اتباعها بشكل خاطئ جدًا في اكل بعض المكسرات. لذلك دعونا نلقي نظرة على بعضها مفيد لك وجيد للبيئة ، وبعضها قد يدمر جميع نواياك الحسنة ، وبعضها قد يفسد تجعلك مريضاتناول: الجوز ربما لم تكن تتوقع أن يُطلب منك تناول الجوز ، لكن يجب عليك ذلك تمامًا! لقد كان الجنس البشري يفعل ذلك لقرون

مع إشارات إلى أكل الجوز منتشرة في جميع

أنحاء الأدب اليوناني. قد يكون تحضيرها صعبًا ، على الرغم من ذلك - تحتاج إلى إزالة اللحم من القشرة ثم نقعها لإزالة العفص المر والسام - وفي عالمنا الحديث والمريح ، يمكن أن يكون هذا مؤلمًا. ومع ذلك ، فهم يستحقون ذلك تمامًا ، خاصة إذا كنت مهتمًا بالمساعدة في العثور على مورد مستدام ومتاح على نطاق واسع واستخدامه.يصبح الجوز صالحًا للأكل بمجرد تحوله إلى اللون البني ، وهو مليء بالأشياء الجيدة مثل البروتينات والدهون الصحية والعناصر الغذائية مثل فيتامين سي والكالسيوم والفوسفور . لقد ثبت أيضًا أنها تساعد في موازنة مستويات الجلوكوز في الدم ، ولديها الكثير من الفوائد العملية. تتوفر الجوز على نطاق واسع ، ويسهل جمعها ، وعندما يتم تجفيفها وتخزينها بشكل صحيح ، يمكن أن تدوم لسنوات.لذا ، كيف يمكنك استخدامها؟ تحقق من هذا الدليل التدريجي من التعلم والشوق لصنع دقيق البلوط الخاص بك ،ويمكنك تحويل ذلك إلى خبز وملفات تعريف الارتباط التي سيكون لها نكهة رائعة وجوزية . تناول: البندق إذا كنت لا تحب شيئًا أكثر من ملفات الحلويات المليئة بالبندق ، فأنت محظوظ. إنها مفيدة للغاية بالنسبة لك ، لأنها مليئة بأشياء مثل الفيتامينات A و B. تحتوي البندق على جرعة صحية من الألياف الغذائية ، كما أنها تساعد في رفع نسبة الكوليسترول الجيد مع خفض السيئ. أنت لا تقدم لنفسك معروفًا فقط عندما تساعد نفسك في حفنةبل تساعد البيئة أيضًا. البندق مثال رائع للزراعة المستدامة.فهي لا تتطلب فقط القليل من المياه والحد الأدنى من الصيانة ، ولكنها يمكن أن تزدهر في التربة القاسية حيث قد تفشل النباتات الأخرى. إنها مقاومة للجفاف ، ويمكنها تحمل الظروف الجوية القاسية ، ولها عائد مرتفع لكل نبات ، وتساعد في منع تآكل التربة. لديهم أيضًا نظام جذر ضخم ، ويقومون بإزالة كمية هائلة من الكربون من الغلاف الجوي. إنه لأمر جيد أنها لذيذة جدًا

وحتى إذا كان لديك بالفعل طرقك المفضلة لاستخدامها ،