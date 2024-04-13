أقوى 100 مرة من "الحبة الزرقاء" .. طريقة صحية مجربة للاستفادة من مسامير القرنفل في تقوية الرغبة وعلاج سرعة القذف و ضعف الانتصاب!

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رياض - احمد صلاح - يفوق مفعول الفياجرا.. إليك الطريقة الصحية للاستفادة من القرنفل في تقوية الرغبة وتأخير القذف.. هناك اتفاق على أن القرنفل من الأعشاب الطبيعية المفيدة لجسم الإنسان، فهو غني بالمعادن والفيتامينات المهمة والبروتينات المفيدة جدًا للجسم، ويستخدم منذ القدم وحتى وقتنا الحاضر في معالجة الكثير من المشاكل الصحية.

القرنفل والجنس

ومن المعلوم أن للقرنفل استخدامات مختلفة في مجال الجنس، ورغم أنه لم يثبت علميا فوائده لمعالجة المشاكل الجنسية، إلا أن هناك معتقدات يتم تطبيقها منذ القدم في هذا الجانب، وقد اثبتت فاعليتها في بعض الحالات.

ومن خلال هذا التقرير سوف نتحدث عن أبرز فوائد القرنفل للجنس، وكيف يمكن للرجال استخدامه كبديل للمنشطات الجنسية .

فوائد القرنفل

زيادة الرغبة الجنسية:

القرنفل يستخدم منذ عقود طويلة لزيادة الرغبة والشهوة الجنسية عند الرجال، وقد شاع ذلك في قارة آسيا بشكل كبير.

ويوصي خبراء الطب البديل بمضغ القرنفل على الريق يوميًا لتعزيز النشاط الجنسي، حيث يعمل على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون المسؤول عن الاستثارة الجنسية عند الرجال والنساء على حد سواء.

فوائد زيت السمسم وزيت القرنفل للجنس

زيت السمسم لا يختلف عن القرنفل كثيراً، فهو أيضا يحتوي على العديد من الفوائد التي تجعلك تعيش حياة جنسية سعيدة، ويعود ذلك لاحتوائه على حمض اللينوليك الذي يعتبر من أكثر الأحماض التي يحتاجها الجسم من أجل تعزيز القدرة الجنسية، كما أنه يساهم في تنشيط الدورة الدموية بالجسم مما يؤثر إيجابيًا على الصحة الجنسية للرجل والمرأة.

أبرز فوائد زيت السمسم أيضا، أنه يساعد في علاج مشكلة جفاف الأعضاء التناسلية عند المرأة، وهي مشكلة تحدث أثناء الجماع.

ومع مزج زيت السمسم مع زيت القرنفل، فإن ذلك يعزز من فوائدهم ويحل الكثير من المشاكل الجنسية، منها معالجة ضعف الإنتصاب، وزيادة نسبة الخصوبة عند الرجال وبالتالي زيادة فرص حدوث الحمل.

فوائد عود القرنفل للجنس

أهم فوائد عود القرنفل للجنس هي أنه يساعد على التخلص من المشكلات الجنسية عمومًا، وتحسين الأداء الجنسي عند الرجال والنساء.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن القرنفل غني بالمعادن والفيتامينات المهمة والبروتينات المفيدة جدًا للجسم، حيث يمكن مضغه على الريق أو إدخاله في وجبات الطعام الرئيسية.

فوائد القرنفل للضعف الجنسي

بالإمكان استخدام القرنفل في علاج الضعف الجنسي عن طريق تناوله على الريق أو حتى استخدام زيت القرنفل في العلاج.

إذ يمكنك الآن التخلي عن المنشطات الجنسية التي قد تكون ضارة في كثير من الأحيان، واستبدالها بالقرنفل.

ذلك يكون عن طريق دهن الجلد الخارجي للعضو الذكري بزيت القرنفل، حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويؤخر القذف.

وأشارت بعض الدراسات إلى أنه يمكن دهن العضو الذكري بزيت القرنفل قبل ساعة من ممارسة العلاقة الحميمة وغسله بالماء قبل الجماع مباشرة.

فوائد مسحوق القرنفل للجنس

بالإمكان استخدام القرنفل المطحون في تحسين القدرة الجنسية، عن طريق خلطه مع القهوة أو الحليب وشربه يوميًا، كما يمكن وضع القرنفل مع الشاي.

إلا أنه يجب الحرص عند استخدام القرنفل المطحون وضرورة استخدامه بسرعة لأنه قد يخسر فوائده وخصائصه بسرعة، لذلك يجب استخدامه خلال فترة قصيرة.

ويمكنك الآن الاستغناء عن الفياجرا وغيرها من المنشطات الجنسية، عن طريق نقع 3 أعواد من القرنفل وإضافتهم إلى كوب من الحليب الدافئ وعسل النحل وشربه على الريق يوميًا.

إذ تعمل هذه الوصفة على حل مشكلات الضعف الجنسي وزيادة القدرة والرغبة الجنسية بشكل كبير.

استخدامات زيت القرنفل للجنس

بالإمكان استخدام زيت القرنفل عن طريق إضافة ملعقة صغيرة منه إلى كوب من الحليب وملعقة من القرفة المطحونة وشرب الخليط. كما أنه يمكن استخدام زيت القرنفل عن طريق دهنه موضعيًا على العضو الذكري لتأخير سرعة القذف عند الرجال.

ويجب الحرص وعدم استخدام زيت القرنفل إذا كان أحد الزوجين يعاني من تهيج في المنطقة التناسلية؛ من أجل ضمان سلامة الطرفين.

وبالإمكان تخفيف زيت القرنفل بنوع زيت آخر من الزيوت مثل زيت الزيتون أو زيت جوز الهند من أجل تجنب التهيج الشديد واحمرار المناطق التناسلية.

علاج سرعة القذف

إذ يمكن الاستفادة من زيت القرنفل في علاج تلك المشكلة التي تزعج عدد كبير من الرجال.

وذلك عن طريق خلط ملعقة صغيرة من زيت القرنفل وإضافته إلى كوب من الحليب والقرفة والعسل وشربه يوميًا لمدة شهر، وستلاحظ علاج تلك المشكلة.

فوائد زيت القرنفل للانتصاب

زيت القرنفل يعمل على تنشيط الدورة الدموية بصورة فعالة، ويكون ذلك عن طريق دهن العضو الذكري به وغسله قبل الجماع.

إلا أنه يجب كما ذكرنا تخفيف زيت القرنفل عن طريق وضع زيت الزيتون عليه إذا كان الجسم حساس لعدم تهيج الجلد.

فوائد زيت القرنفل الجنسي

زيت القرنفل يعمل على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وتقوية حركتها.

ويكون ذلك عن طريق دهن العضو الذكري بزيت القرنفل قبل الجماع بشكل منتظم.

كذلك، زيت القرنفل مفيد أيضًا للنساء، حيث إنه يرفع مستويات الإباضة عند المرأة.

وذلك عن طريق تناول ملعقة يوميًا من زيت القرنفل مع مشروب القرفة، كما يمكن إضافة الحليب إليه، ويكون ذلك بالطبع إلى جاتب الأدوية الطبية.

فوائد مضغ القرنفل للجنس

بالإمكان المداومة على مضغ عود من القرنفل يوميًا من أجل استعادة نشاط الجسم، وبالتالي زيادة القدرة الجنسية.

أيضا هو مفيد جدًا أثناء الجماع حيث يؤخر عملية القذف ويزيد عدد الحيوانات المنوية ويحسن جودتها وحركتها.

إلا أنه يجب الحذر من الإفراط في تناول القرنفل؛ لأنه من الممكن أن يسبب آثار جانبية مثل التسمم في بعض الحالات.

أيضا، القرنفل يدعم عملية إنتاج البويضات لدى النساء، وبالتالي علاج العقم وتأخر الحمل.

ويزيد إمكانية تلقيح البويضات مع الحيوانات المنوية بشكل سريع.

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فوائد القرنفل للانتصاب

إن مشروب القرنفل من المشروبات المُذهلة جدًا في علاج ضعف الانتصاب؛ حيث يمكن المداومة على شربه يوميًا لتقوية الانتصاب.

أيضا فإن القرنفل من التوابل الموجودة في كل بيت، فيمكن إدخاله ضمن وجبات الطعام للاستفادة من مفعوله القوي في تقوية الانتصاب.

ومن فوائد القرنفل للجنس أيضًا أنه يساعد على زيادة هرمون التستوستيرون عن طريق تناول كميات مناسبة من القرنفل.

ومعلوم أن هرمون التستوستيرون هو المسؤول عن نمو الخصيتين والقضيب وزيادة الرغبة الجنسية.

وبالإمكان إضافة القرنفل إلى الأطعمة أو المشروبات الساخنة.

فوائد القرنفل الجنسية

القرنفل يستخدم أيضًا في علاج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال وزيادة النشاط الجنسي.

والقرنفل يعمل على تحقيق الانتصاب بصورة أفضل.

وأكدت الدراسات أن مستخلص القرنفل يعزز النشاط الجنسي، حيث أشارت إلى أن محلول مستخلص القرنفل في الإيثانول بتركيز 50% أدى إلى زيادة واضحة في النشاط الجنسي لدى ذكور الفئران.

وظهرت نتائج أفضل في تعزيز النشاط الجنسي عند تركيز 500 مجم / كجم.

زيادة عدد الحيوانات المنوية

معلوم أن القرنفل غني بالعديد من الفيتامينات الضرورية التي تسهم في تصنيع الحيوانات المنوية مثل فيتامين (E).

ولذلك فإن القرنفل من الأعشاب المفيدة جدًا لمن يعانون من مشاكل في الإخصاب.

أيضا القرنفل غني بمعادن وبروتينات ودهون ضرورية جدًا لصحة الجسم، مما يساعد على تعزيز صحة الأعضاء التناسلية.

فوائد منقوع القرنفل للجنس

إن المداومة على شرب منقوع القرنفل يوميًا تغني تمامًا عن استخدام المنشطات الجنسية مثل الفياجرا.

وبالإمكان شرب كوب من منقوع القرنفل على الريق يوميًا، وستلاحظ تحسن الحالة المزاجية والجنسية بشكل كبير جدًا.

إذ إن القرنفل ينشط أجهزة الجسم وبالطبع منها الأعضاء التناسلية مما يجعل الحياة الجنسية أكثر متعة وصحة.

كيفية استعمال القرنفل للجنس