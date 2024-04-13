" القادم طوفان هادر يبتلع حتى الجبال"... العرافة ليلى عبد اللطيف تترجى السعوديين في هذه المناطق بسرعة مغادرتها قبل العيد ...تفاصيل صادمة

انت الأن تتابع خبر " القادم طوفان هادر يبتلع حتى الجبال"... العرافة ليلى عبد اللطيف تترجى السعوديين في هذه المناطق بسرعة مغادرتها قبل العيد ...تفاصيل صادم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت سيدة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث في السعودية بعد5 ايام من ابريل الجاري وتوقعت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على "يوتيوب" كارثة طبيعية ستشغل العالم العربي بأكمله.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف في توقعاتها الجديدة من تدفق الأودية مع توقعات بسقوط أمطار غزيرة في مناطق غربي السعودية، وسط مخاوف من تكرار سيول جدة عام 2009.

وأشارت الى تأثر السعودية في نصف رمضان بالمنخفض العملاق الذي يضرب بلدان الشرق الاوسط بأمطار طوفانية، وتشكيل سيول جارفة ومدمرة.

ومن حين لآخر تثير سيدة الفلك اللبنانية الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان.