انت الأن تتابع خبر معجزة من السماء » .. بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم كيفية الاستخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر عشبة بذور الكتان تحل الكثير من مشكلات البشرة وتُعيد غليها مرونتها السابقة مما يُعيدك شباب مرة أخرى غير أنها رائعة في القضاء على أي اسمرار يطرأ على الجلد مع التقدم في العمر وتُعيد بشرة الطفولة المرنة الصافية النقية موحدة اللون.. ووفة سيروم بذور الكتان هي الوصفة الأكثر فاعلية من وصفات بذور الكتان المختلفة كما أنها الحل الأكثر أماناً كونها طبيعية والأوفر في نفس الوقت.

نبدأ بمكونات الوصفة وهي عبارة عن: ملعقة بذور كتان كبيرة، وزيت جوز هند أو زيت زيتون أة زيت جلسرين حسب المتوفر بمقدار ملعقة، وكوب ماء، وجل صبار بمقدار ملعقة، وورقتين لورا.

طريقة تحضير وصفة سيروم بذور الكتان.