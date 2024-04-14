انت الأن تتابع خبر ابراج سوف تفتح لهم طاقة القدر في عيد الفطر..ملكة الفلك هالة حافظ تكشف عنهم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعض الأبراج لديها بشارات وانفراجات وحظ مضاعف في نهاية رمضان على جميع الأصعدة والمجالات في حياتهم، فإذا كنت من متابعي عالم الفلك والأبراج نستعرض في الصفحات التالية أبرزها، وفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج وعلم الأرقام والفلك هالة حافظ عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك".

الأسد

مولود برج الأسد من الأبراج المقبلة على حظ مضاعف في كل مجالات حياتها خاصةً الصعيد المهني، وسيجني مزيد من المال.

الميزان

أما مولود برج الميزان فلديه تحسن ملحوظ على صعيد المال والعاطفة الفترة المقبلة.

القوس

وبالنسبة لمولود برج القوس لديه حظ مضاعف في خلق فرص اجتماعية جديدة الفترة المقبلة، ما يخلق حالة من الشراكة والمكاسب المالية المضاعفة.

الدلو

مولود برج الدلو لديه حالة من الطاقة، وإنجاز المشروعات الخاصة به، وتحقيق الأهداف، وتسديد الديون، ما يؤدي إلى تحسن حالته على كافة الأصعدة.

الحوت