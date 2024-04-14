انت الأن تتابع خبر بشرى سارة للمغتربين.. السعودية تستدعي كل من يجيد هذه المهن وتعلن عن رواتب عالية أفضل بمليون مرة من الإمارات وقطر!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتضمن رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية ثلاث أهداف رئيسية وهم تحقيق مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، و وطن طموح.

وحيث تسعى المملكة لنهضة إقتصادية شاملة وصنع إقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، أدت الرؤية إلى زيادة الطلب على العمالة في مجالات محددة تتطلب التأهيل منذ الصغر. وهذا ما تسعى مدارس رواد الخليج العالمية إلى تأهيل وتأسيس طلابها عليه..

وعلى هذا، أُقيمت برامج تنموية وتطويرية لقطاعات متنوعة داخل المملكة لتحقيق تلك الرؤية ومن ضمنها برنامج تنمية قطاع التنمية البشرية وتطوير القطاع المالي والقطاع الصحي والإسكان وغيرهم.

أهم القطاعات المؤثره

من الأسئلة المهمة التي يجب ان تفكر بإجابتها قبل التفكير في أفضل المدارس للتقديم لأبنائك هو: ما هي ميول وقدرات ابني؟ وما التخصصات التي تريد تأهيله لها؟ وللإجابة على تلك الأسئلة ننصحك بالمناقشة مع ابنائك حول الوظائف والمهام التي يحب التخصص بها عندما يكبر.

وهنالك أيضًا خطوة مهمة لا تتركها من بالك، وهي أن تتأكد قبل اختيار المدرسة من أنها تساعد في تأهيل وتنمية قدرات ابنك ليستطيع التأهل للجامعات العالمية وإتاحة الطريق له للتخصص في المجالات المتوافقة مع توجهات المملكة العربية السعودية.

حسب رؤية السعودية 2030، أصبحت القطاعات التالية في أوائل قائمة القطاعات الأكثر تأثيرًا في تحقيق أهداف الرؤية وبالتالي تحتوي على الكثير من الوظائف المطلوبة في السعودية بكافة تخصصاتها:

الاتصالات وتقنية المعلومات

قطاع التجزئة والمنشآت الصغيرة

النقل وسلاسل الإمداد واللوجستيات

القطاع المالي

القطاع التعليمي

قطاع التعدين

الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة

السياحة والرياضة والترفية

القطاع الصحي

الصناعات العسكرية

الثقافة والفنون وإحياء التراث

التنمية الإجتماعية ودعم العمل التطوعي والقطاع غير الربحي

حماية وتطوير المحميات البرية والحياة الفطرية

وفقًا لتلك القطاعات المؤثرة، حددنا أفضل التخصصات المهنية المطلوبة في المملكة السعودية.

أفضل التخصصات المطلوبه والتخصص الجامعي الخاص بها

التخصصات التالية هي أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل السعودي لتطوير القطاعات التي تم ذكرها:

تخصص تقنية وأنظمة المعلومات

الشبكات

هندسة الكمبيوتر

البرمجيات

أمن المعلومات

إدارة الأعمال والمالية

الإقتصاد

التسويق

نظم المعلومات الإدارية

الهندسة الصناعية

إدارة اللوجسـتيات وسلاسل الإمداد

المالية والاقتصاد

التمويل والاستثمار

التأمين وإدارة المخاطر

الرياضيات المالية والاكتوراية والعلوم المصرفية

تخصصات هندسة التعدين

الهندسة النووية

الهندسة الكهربائية

الطاقة المتجددة

تخصصات الطيران والفضاء

الهندسة الميكانيكية

1. وظيفة الأمن السيبراني – تخصص تقنية المعلومات

من أهم الوظائف وأكثرها طلبًا في السعودية لعام 2021 هي وظيفة الأمن السيبراني. وهي تُعرف بكثرة المدخلات والبيانات على شبكة الإنترنت وهي تابعة لتخصص تقنية المعلومات. وقد يصل راتب متخصص الأمن السيبراني إلى 30 ألف ريال سعودي.

2. وظائف أنظمة المراقبة – تخصص الهندسة

استطاعت رؤية السعودية 2030 في تحقيق الكثير من أهدافها الاقتصادية والتنمية، فازدادت الحاجة لوظيفة تصميم أنظمة المراقبة لمختلف المحلات والشركات بمختلف مجالات تخصصها. ويمكن التخصص بها خريجي الهندسة.

3. الإخراج السينمائي والأعمال الفنية – تخصص الفنون السينمائية

من الوظائف الأكثر نموًا في المملكة السعودية في الآونة الأخيرة هي وظيفة الإخراج السينمائي وغيرها من وظائف الأعمال الفنية والمسرحية. وهي تابعة لتخصصات الفنون السينمائية بالجامعات السعودية.

4. وظائف المستشفيات والمجال الصحي – تخصص الطب

تعتبر وظائف المستشفيات والمجال الصحي هي الأعلى أجرًا في السعودية ومن أكثر الوظائف المطلوبة في القطاع الصحي تتمثل في الآتي:

طبيب عام

ممرضين

طبيب أسنان

أخصائي آشعة

نائب المدير العام

طبيب توليد نساء

جرّاح عمليات (الأعلى أجرًا)

مراقب الآداء الفني

وغيرها من الوظائف المتاحة في المستشفيات والقطاع الصحي. وقد يصل متوسط الدخل السنوي لطبيب الجراحة السعودي إلى 108 ألف ريال سعودي.

5. مصمم البرامج الإلكترونية – تخصص تقنية المعلومات

مع التحول الرقمي في السنوات الأخيرة، زادت الإعتماد على وظائف تصميم الشبكات واستخدام البرامج الإلكترونية بمختلف أنواعها، خاصة في السعودية في عام 2021 مع تحقيق أهداف رؤية 2030. ولتأهيل ابنائك في هذا التخصص يحتاجون الحصول على شهادات أكاديمية أو جامعية في تصميم الشبكات والبرمجة.

6. البرمجة والحوسبة – تخصص تقنية المعلومات

لا يمكننا إنكار الإقبال الشديد والمتزايد على وظائف الحوسبة والبرمجة. ومن ضمن تلك الوظائف: مبرمج تطبيقات الجوال ومواقع الويب، متخصص أنظمة الحواسيب ووظائف التسويق الشبكي، بجانب وظيفة تصميم واجهة المستخدم وأنظمة المحاسبة أو برمجة الهواتف الذكية وصناعة أنظمة الأندرويد أو الآيفون.

متوسط راتب المبرمج قد يصل إلى 10500 ريال سعودي. بينما قد يصل راتب مطوّر أنظمة الأندرويد إلى 13150 ريال سعودي.

7. عالم الأوبئة – تخصص الطب والصيدلة

يعد تخصص علم الوبائيات من التخصصات الناجحة والتي تلقت رواجًا كبيرًا في العالم خلال العامين الماضيين. وبالتالي تعد وظيفة عالم الأوبئة من أهم الوظائف المطلوبة في السعودية.

أهمية المدرسة في تأهيل الشباب لسوق العمل في المستقبل