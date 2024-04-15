انت الأن تتابع خبر مفاجأة في كل مطبخ عربي… هذه الفاكهة الاردنية ذات الرائحة القوية تعد هبة الطبيعة! اكتشف السر الرخيص المنسي لتقوية الكبد والكلى وتعزيز الذاكرة، كما أنها حارس يقظ ضد ارتفاع مستوى السكر في الدم! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشتهر الأردن بزراعة الجوافة وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار الجوافة في المملكة وصلت إلى حوالي 2296 دونما، وتتركز مزارع الجوافة في الأردن في مناطق عديدة من بينها بلدة سحم وبني كنانه في إربد، ومادبا، والبربيطة في الطفيلة، والأغوار، وبعض مناطق الجنوب. وتحتوي الجوافة على العديد من الفوائد الصحية، كونها غنية بكميات كبيرة بفيتامين C والليكوبين ومضادات الأكسدة المفيدة وفي إطار ذلك، نستعرض لكم في السطور التالية أبرز الفوائد الصحية للجوافة

.تعالج الإمساك

الجوافة واحدة من أغنى مصادر الألياف الغذائية مقارنة بالفواكه الأخرى، حيث توفر ثمرة جوافة واحدة حوالي 12٪ من الكمية اليومية الموصى بها من الألياف، ما يجعلها مفيدة لصحة الجهاز الهضمي وعلاج الإمساك.تعزيز وظائف الدماغ.

تحتوي الجوافة على فيتامين ب 3 وفيتامين ب 6، المعروفين أيضًا باسم النياسين والبيريدوكسين، ما يساهم في تحسين الدورة الدموية للدماغ، وتحفيز الوظيفة المعرفية وتهدئة الأعصاب.

تقضي على السعال

تحتوي الجوافة على واحدة من أعلى كميات فيتامين سي والحديد بين الفواكه، وقد ثبت أن كلاهما يقي من عدوى البرد والفيروسات، كما يمكنك تناولها كعصير، حيث إنه مفيد جدًا في تخفيف السعال والبرد، لأنه يساعد على التخلص من المخاط وتطهير الجهاز التنفسي والحلق والرئتين.

فقدان الوزن

يمكن أن تساعدك الجوافة على إنقاص الوزن من خلال تنظيم عملية التمثيل الغذائي، حيث أنها وجبة خفيفة تعمل على الشعور بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة.

تحافظ على صحة القلب