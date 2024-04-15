انت الأن تتابع خبر منخفض عملاق يقترب من مصر: الأرصاد تدعو لتحركات سريعة واستعدادات مكثفة لمواجهة عواصف رملية عاتية وشبورة كثيفة تحجب الرؤية وتستمر 6 أيام ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة

في إنه من المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٠ درجة مئوية.

وكشف البيان عن درجات الحرارة اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 20

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية.. والقاهرة تسجل 30 درجة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين أجواء حارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأجواء مائلة للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد لطيفة جنوبًا.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى غدًا ٣٠ درجة مئوية، مشيرة إلى أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية، صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

رياح وشبورة وأتربة.. الأرصاد تعلن طقس الـ 6 أيام المقبلة:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة خلال الفترة من الاثنين 15 ابريل 2024 إلى السبت 20 ابريل 2024.

وأكدت الهيئة أن الطقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأكد يوجد شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من 4 الى 8 صباحا تقريبا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على مناطق من مدن القناة وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

الثلاثاء 16 ابريل 2024:

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وقد تكون كثيفة أحيانا.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الاربعاء 17 ابريل 2024

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة علي المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

الخميس 18 ابريل والجمعة 19 ابريل 2024

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

السبت 20 ابريل 2024