انت الأن تتابع خبر "رزق وفلوس زي الرز".. عبير فؤاد تفجر مفاجأة وتبشّر هذه الأبراج الفقيرة بالثروة الوفيرة والأموال الطائلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحرص الكثيرون على متابعة طالع الأبراج الفلكية، ومعرفة حظهم بشكل يومي، وفي هذه السطور نقدم لكم توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد لبعض الأبراج، على الصعيد المهني والمالي.

وكشفت خبيرة الأبراج الشهيرة عبير فؤاد عن أبراج فلكية لديها انفراجة مالية الفترة المقبلة.

وقالت عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، أموال كثيرة في الطريق لأصحاب الأبراج المائية مثل: برج الحوت والسرطان والعقرب.

وتابعت خبيرة الأبراج المصرية وأيضا الأبراج الهوائية مثل: برج الجوزاء والميزان والدلو خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل بداية من ١٥ إلى٢١ الشهر الجاري.

وختمت عبير فؤاد قائلة: "سوف تحصل مواليد هذه الأبراج على مكافأة متأخرة أو أموال أو ترقية".