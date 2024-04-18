انت الأن تتابع خبر سر الجاذبية الفائقة: خلطة سحرية تجمع بين الفازلين والليمون لحل أهم مشاكل النساء تمامًا! جربيها وودّعي العناء للأبد!" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات، من جفاف في البشرة، وعدم توحد لونها وانتشار البقع الداكنة في بعض المناطق في الجسم مثل: الوجه، الرقبة، اليدين، الركب، الأكواع، وبين الفخذين، وحتى القدمين والكعبين، وذلك بسبب تعرض البشرة في هذه المناطق لعدة عوامل طبيعية وبيئية.

يمكن خلط الفازلين مع الليمون، حيث يساعد على إزالة البقع عن البشرة، ويعمل بمكوناته الفعالة على إعادة النقاء والنضارة للبشرة.

فوائد الليمون والفازلين للبشرة: