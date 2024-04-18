انت الأن تتابع خبر عانت من العقم 15 عاماً.. سعودية استخدمت هذا البهار البسيط وحدثت المفاجأة الكبرى! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد العقم من المشاكل التي تؤرق حياة الكثير من الأزواج حول العالم، ويتراوح عدد الأزواج الذين يصابون بالعقم بين الـ 10%-15% من الأزواج، بين جيل 18-45، بحسب ما كشفته الدراسات.

ويمكن لمعظم الأزواج

أن يصلوا إلى الحمل والإنجاب، بعد استعمال العلاجات الحديثة والتكنولوجية المتوفرة اليوم، لكن هناك البعض من الأزواج يفشلون في الحمل والإنجاب فيلجأون للطب البديل، والبحث عن خلطات طبيعية ووصفات شعبية لحل مشكلة العقم التي يعانون منها.

ومحور حديثنا

اليوم حول احد الحالات التي ظلت لمايقارب 13 عام بعد الزواج، وهم يبحثون عن حل لمشكلتهم في عدم الإنجاب، وبعد 13 عام من البحث،نجحو أخيرا في تحقيق حلمهم ورزقهم الله بطفلين. أبو يوسف، سعودي، من منطقة جازان جنوب المملكة، تزوج قبل 13 سنة من إبنة عمه، وكان حلمه أن يرزقهم الله بولد بعد عام من الزواج، لكن مشيئة الله أرادت غير ذلك، ومر العام الأول والعام الثاني والثالث، وثم العام الرابع وأبو يوسف يتنقل في مستشفيات المملكة بحثا عن العلاج، ولكن بدون فائدة.

وبعد خمسة أعوام من الزواج،

قرر ابو يوسف أن يسافر خارج السعودية مع زوجته للبحث عن حلا لمشكلتهم التي كدرت حياتهم وسرقت البسمة من شفاههم، وكانت المانيا هي وجهة ابو يوسف وزوجته، حيث ظلو فيها اربعة أشهر يتنقلون بين افضل المستشفيات، وعيادات أشهر الأطباء، وعادو بعد ذلك إلى بلادهم يحملون أكياس الأدوية ويحدوهم الأمل بأن تنحل مشكلتهم ويرزقهم الله حتى بطفل واحد يملئ حياتهم، ولكن هذه المحاولة فشلت هي الأخرى في تحقيق حلم ابو يوسف وزوجته.

استسلم ابو يوسف للقدر،

ورضي بما كتبه الله له، وتوقف عن عن زيارة المستشفيات واستخدام العلاجات، وعاش مع زوجته مايقارب 13 عام، حتى انهم نسو الحمل والإنجاب ولم يعد ذلك يعنيهم من قريب او بعيد. وفي ذات مساء، واثناء عودة ابو يوسف من العمل إلى البيت، توقف في منتصف الطريق ودخل إلى أحد محلات العطارة لشراء بعض الكماليات، وهناك تغيرت حياته عندما وجد شخص يتحدث مع العطار عن فوائد "القرنفل" لعلاج العقم وتعزيز فرص الحمل والإنجاب.

عاد الأمل لأبو يوسف من جديد،