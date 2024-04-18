فطائر الطاسة السائلة بالحشوات الحلوة والحادقة للفطار والعشا لذيذة وشهية بطريقة سهلة بمنتهى الروعة والمذاق الممتع

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رياض - احمد صلاح - فطائر الطاسة السائلة هي وصفة مبتكرة وسريعة التحضير تناسب وجبات الفطور والعشاء، وتتميز هذه الفطائر بقوامها الطري والخفيف وإمكانية حشوها بمكونات متنوعة، سواء كانت حلوة أو حادقة، وإليك كيفية تحضير هذه الفطائر الشهية في المنزل بدون استخدام الفرن حتى يسهل عملها للكبير والصغير.فطائر الطاسة السائلة

تعتبر من اسهل الوجبات التي يمكننا عملها بدون مجهود وفي أقل وقت بأحلى طعم ومكونات تتوافر بكل منزل.

المكونات:

2 كوب دقيق.

2 بيضة.

2 كوب حليب.

1/4 كوب زيت نباتي.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

سكر (للحشوات الحلوة).

حشوات حسب الرغبة (جبن، خضروات، شوكولاتة، مربى).

طريقة التحضير