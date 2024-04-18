انت الأن تتابع خبر فطائر الطاسة السائلة بالحشوات الحلوة والحادقة للفطار والعشا لذيذة وشهية بطريقة سهلة بمنتهى الروعة والمذاق الممتع والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - فطائر الطاسة السائلة هي وصفة مبتكرة وسريعة التحضير تناسب وجبات الفطور والعشاء، وتتميز هذه الفطائر بقوامها الطري والخفيف وإمكانية حشوها بمكونات متنوعة، سواء كانت حلوة أو حادقة، وإليك كيفية تحضير هذه الفطائر الشهية في المنزل بدون استخدام الفرن حتى يسهل عملها للكبير والصغير.فطائر الطاسة السائلة
- تعتبر من اسهل الوجبات التي يمكننا عملها بدون مجهود وفي أقل وقت بأحلى طعم ومكونات تتوافر بكل منزل.
المكونات:
- 2 كوب دقيق.
- 2 بيضة.
- 2 كوب حليب.
- 1/4 كوب زيت نباتي.
- 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة ملح.
- سكر (للحشوات الحلوة).
- حشوات حسب الرغبة (جبن، خضروات، شوكولاتة، مربى).
طريقة التحضير
- في وعاء، اخفقي البيض ثم أضيفي الحليب والزيت.
- امزجي الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح (أضيفي السكر إذا كانت الحشوة حلوة)، ثم أضيفيهم تدريجيًا إلى خليط البيض واخفقي حتى تحصلي على عجينة سائلة.
- للحشوات الحلوة: جهزي الشوكولاتة، المربى، أو الفواكه أو الكاسترد أو المهلبية أو التفاح بالكراميل.للحشوات الحادقة: جهزي الجبن، الخضروات المفرومة، أو قطع الدجاج أو البيض أو اللانشون والسلامي والجبن الفيتا أوالبراميلي مع البقدونس والزعتر.
- سخني طاسة غير لاصقة على نار متوسطة وادهنيها بقليل من الزيت.
- صبي كمية من العجينة لتغطي قاع الطاسة بطبقة رقيقة.
- أضيفي الحشوة على سطح الفطيرة ثم غطي الطاسة لبضع دقائق حتى تنضج الفطيرة من الأسفل.
- قدمي فطائر الطاسة ساخنة مع الشاي أو العصير.
- قدمي فطائر الطاسة مع الصلصات المفضلة أو الكريمة والفواكه.
- اقلبي الفطيرة لتنضج من الجانب الآخر.
- يمكن عمل هذه الفطائر وإعطائها للأطفال في اللانش بوكس وهم ذاهبين إلى الحضانات والمدارس لحصولهم على وجبة متكاملة وشهية.