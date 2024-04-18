انت الأن تتابع خبر الدينار العراقي يحقق انتصارًا ساحقًا على الدولار في بغداد وأربيل.. اكتشف ما حققه في هذا اليوم المبهج الذي أضاء قلوب العراقيين! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي ، صباح اليوم الأحد، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ان اسعار الدولار