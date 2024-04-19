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سر حصري للمتزوجين فقط: اكتشف كريم بانثينول واستفدِ منه بطرق مذهلة لا تخطر على البال.

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رياض - احمد صلاح -تهتم المرأة بالعديد من الأمور، لكن الاهتمام بالجمال يظل متميزًا وخاصًا، ولا تخلو الجلسات النسائية من مناقشات في هذا السياق و غالبًا ما تدور هذه الأحاديث حول أحدث الوصفات للعناية بجمال المرأة والطرق التي يمكن من خلالها المحافظة على هذا الجمال لأطول فترة ممكنة و تسعى كل امرأة للحفاظ على مظهر جذاب وشاب، وفي مقالنا هذا نعتزم تقديم وصفة مميزة تساعد على تحقيق هذا الهدف.

مكونات

  • وصفة كريم بانثينول
  • ثلاث ملاعق من كريم بانثينول
  • ملعقة من الحليب البودر
  • ملعقة كبيرة من النشا
  • ملعقة من العسل
  • ربع كوب من الورد
  • معلقة كبيرة من الليمون

الماء طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول

  • تُوضع جميع المكونات الجافة في صحن واسع بما يكفي لتتمكن من خلطها مع بعضها البعض للتأكد من تجانس جميع المواد سويًا بشكل كامل
  • بعد ذلك قومي بـ إضافة العسل إلى الماء الساخن بشكل تدريجي
  • بعد تلك الخطوة قومي بـ خلط الماء الفاتر مع عصير الليمون، مع الحرص على تحقيق تمازج تام بين جميع عناصر المزيج
  • ثومي بوضع هذا الخليط على بشرة صافية تمامًا
  • قومي بترك المسك على البشرة لمدة تترواح بين عشرون وحتى ثلاثون دقيقة
  • قومي بغسل الوجة جيدًا من الماسك ثم قومي بتجفيف وجهك جيدً من آثار المياة
  • سوف تلاحظين نضارة ونقاء في بشرتك بشكل ملحوظ
  • قومي بـ تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا........
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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