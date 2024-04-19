انت الأن تتابع خبر سر حصري للمتزوجين فقط: اكتشف كريم بانثينول واستفدِ منه بطرق مذهلة لا تخطر على البال. والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -تهتم المرأة بالعديد من الأمور، لكن الاهتمام بالجمال يظل متميزًا وخاصًا، ولا تخلو الجلسات النسائية من مناقشات في هذا السياق و غالبًا ما تدور هذه الأحاديث حول أحدث الوصفات للعناية بجمال المرأة والطرق التي يمكن من خلالها المحافظة على هذا الجمال لأطول فترة ممكنة و تسعى كل امرأة للحفاظ على مظهر جذاب وشاب، وفي مقالنا هذا نعتزم تقديم وصفة مميزة تساعد على تحقيق هذا الهدف.
مكونات
- وصفة كريم بانثينول
- ثلاث ملاعق من كريم بانثينول
- ملعقة من الحليب البودر
- ملعقة كبيرة من النشا
- ملعقة من العسل
- ربع كوب من الورد
- معلقة كبيرة من الليمون
الماء طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول
- تُوضع جميع المكونات الجافة في صحن واسع بما يكفي لتتمكن من خلطها مع بعضها البعض للتأكد من تجانس جميع المواد سويًا بشكل كامل
- بعد ذلك قومي بـ إضافة العسل إلى الماء الساخن بشكل تدريجي
- بعد تلك الخطوة قومي بـ خلط الماء الفاتر مع عصير الليمون، مع الحرص على تحقيق تمازج تام بين جميع عناصر المزيج
- ثومي بوضع هذا الخليط على بشرة صافية تمامًا
- قومي بترك المسك على البشرة لمدة تترواح بين عشرون وحتى ثلاثون دقيقة
- قومي بغسل الوجة جيدًا من الماسك ثم قومي بتجفيف وجهك جيدً من آثار المياة
- سوف تلاحظين نضارة ونقاء في بشرتك بشكل ملحوظ
- قومي بـ تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا........