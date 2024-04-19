انت الأن تتابع خبر سر حصري للمتزوجين فقط: اكتشف كريم بانثينول واستفدِ منه بطرق مذهلة لا تخطر على البال. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -تهتم المرأة بالعديد من الأمور، لكن الاهتمام بالجمال يظل متميزًا وخاصًا، ولا تخلو الجلسات النسائية من مناقشات في هذا السياق و غالبًا ما تدور هذه الأحاديث حول أحدث الوصفات للعناية بجمال المرأة والطرق التي يمكن من خلالها المحافظة على هذا الجمال لأطول فترة ممكنة و تسعى كل امرأة للحفاظ على مظهر جذاب وشاب، وفي مقالنا هذا نعتزم تقديم وصفة مميزة تساعد على تحقيق هذا الهدف.

مكونات

وصفة كريم بانثينول

ثلاث ملاعق من كريم بانثينول

ملعقة من الحليب البودر

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة من العسل

ربع كوب من الورد

معلقة كبيرة من الليمون

الماء طريقة تحضير وصفة كريم بانثينول