وداعاً إبراهيم دياز .. ريال مدريد يطرد النجم المغربي بطريقة مهينة وهذه كواليس اللحظات الأخيرة له!ماحدث نكران للجميل

جائ ذلك بعد أن حسم نجم ريال مدريد إبراهيم دياز البالغ من العمر 24 عاما قراره واختار تمثيل منتخب المغرب بدلا من إسبانيا.

من جهة أخرى بات الدولي المغربي إبارهيم دياز، لاعب ريال مدريد الإسباني، مطلبا مهما من طرف أندية “البريمييرليغ” في الصيف المقبل.

وكشف تقرير لموفع “ديفينسا سنترال” الإسباني، أن نادي “البلوز” تشيلسي دخل على الخط في صفقة إبراهيم دياز، مؤكدا أن النادي برئاسة الأمريكي تود بويلي يسعى إلى إنهاء الصفقة في الصيف المقبل.

وتابع الموقع المقرب من النادي “الملكي” أن نادي “البلوز” يرى في إبراهيم دياز لاعبا قادرا على منح الإضافة المرجوة للفريق ومساعدته على تقديم أفضل أداء ممكن، معتبرا الدوري الإنجليزي من أفضل الدوريات للتألق.

وفي ذات السياق، سبق أن أوضحت تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية، أن ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال، طلب ضم المغربي إبراهيم دياز بالإسم.

ووصفت ذات التقارير، أن أرتيتا متعلق ومتيم بطريقة لعب الدولي المغربي منذ أن كانا مع في فريق مانشستر سيتي، مضيفة أنه يحظى بدعم الإدارة من أجل الشروع في المفاوضات.

وخلصت المصادر ذاتها، إلى أن إدارة فريق أرسنال ستسعى لربح صفقة دياز في الصيف المقبل، مفسرة ذلك، بأن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز سيحتاج إلى سيولة مادية في حاله إنهائه صفقة مبابي، لذلك من المرجح أن يقدم على بيع بعض اللاعبين ومن بينهم دياز.

وسبق لصحيفة “سبورت” الكتالونية أن حددت سعر إبارهيم دياز في ما لايقل عن 60 مليون يورو، إلا أنها أكدت أن رحيله ليس في يد الرئيس فلورنتينو بيريز، إنما هو بيد اللاعب، والذي اعتبرته متشبثا بقرار البقاء والتعلق أكثر مع “الميرنغي”.

ويمتد عقد اللاعب ذو ال24 ربيعا مع ريال مدريد إلى غاية صيف 2027، وشارك في الموسم الحالي مع النادي الملكي في 34 مباراة في مختلف المسابقات، سجل فيها 9 أهداف، ومنح 5 تمريرات حاسمة.