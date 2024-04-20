انت الأن تتابع خبر سعودية حسناء دخلت مجلس الرجال بالخطأ بملابس مثيرة صباح العيد.. لن تتخيل ردة فعل زوجها الجنونية! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة قيام مواطن سعودي بتمزيق فستان زوجته بعد دخولها مجلس الرجال بالخطأ في صباح عيد الفطر.

يظهر الفيديو الرجل وهو يستخدم مقصًا لتمزيق الفستان، ثم يقوم بشقه بيده. وقد أرفقت الزوجة الفيديو بتعليق يوضح أن زوجها قام بهذا الفعل بعد أن دخلت بالخطأ إلى مجلس الرجال.

متداول:



زوجي شافني دخلت مجلس الرجال صباح العيد بالغلط 😰! pic.twitter.com/gKnynDnSY3 — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 11, 2024

ولاقى المقطع استنكارًا وجدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعرب الكثيرون عن استيائهم واستنكارهم لتصرف الرجل، معتبرينه غير مقبول وغير لائق تجاه زوجته.