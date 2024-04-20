انت الأن تتابع خبر تفاصيل الإطاحة برجل الأعمال الكبير وشقيق الوزيرة الأردنية.. قلمان ومسدس طاحونة وعتاد مسدس (522) طلقة حية وعتاد رشاش (1177) طلقة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في حكم وجاهي نافذ بالحال، حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليه (رجل أعمال أردني – شقيق وزيرة سابقة) بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم ومصادرة السلاح الناري.

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