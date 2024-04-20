انت الأن تتابع خبر تفاصيل الإطاحة برجل الأعمال الكبير وشقيق الوزيرة الأردنية.. قلمان ومسدس طاحونة وعتاد مسدس (522) طلقة حية وعتاد رشاش (1177) طلقة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في حكم وجاهي نافذ بالحال، حكمت المحكمة بإدانة المشتكى عليه (رجل أعمال أردني – شقيق وزيرة سابقة) بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم ومصادرة السلاح الناري.
وبحسب التفاصيل
- ، أنه وبحضور المشتكى عليه تلت المحكمة الجرم المسند فأجاب بأنه غير مذنب لأن مسدس الطاحونة المضبوط بحوزته هدية من معالي (...) وقد اعترف المشتكى عليه بأن رجال الأمن ضبطوا معه قلمين بداخلهما كاميرة.
- وقد ثبت للمحكمة أنه وبناء على كتاب إدارة مكافحة المخدرات فقد قام المشتكى عليه ببيع وترويج المواد المخدرة على مجموعة كبيرة من الأشخاص، وعند تفتيش منزله تم ضبط مسدس طاحونة وعتاد مسدس مختلف الأعيرة عدد (522) طلقة حية، وعتاد رشاش مختلف الأعيرة عدد (1177) طلقة حية، وعتاد خرطوش عيار (9) عدد (3) طلقات، وقلمين بداخلهما كاميرة، وبتفتيش مركبة المشتكى عليه تم ضبط مسدس طاحونة نوع (SMITH&WESSON) لون اسود.
- ويذكر أن المشتكى عليه قد تم توقيفه وتم حبسه لعدة أيام قبل أن تقرر المحكمة استبدال عقوبة الحبس بالغرامة.