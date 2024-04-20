انت الأن تتابع خبر السحر الطبيعي للصحة.. لن تصدق ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الزنجبيل مع القرفة يوميا؟.. طبيب سعودي يكشف المفاجأة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب ، أن هناك نوع من الأعشاب، إذا تم تناوله بشكل يومي، سيحصل الجسم على مجموعة مذهلة من الفوائد. وقال أن الزنجبيل يمثل أهمية خاصة لصحة القلب والأوعية الدموية، ويرجع السبب إلى قدرته الكبيرة على خفض الكوليسترول الضار بالدم، مما يحد من خطر الإصابة بانسداد الشرايين.وأوضح أن الزنجبيل يلعب دورًا كبيرًا في تقوية الجهاز المناعي، لاحتوائه على عناصر غذائية، تجعل الجسم أكثر قدرة على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

وأشار إلى أن الزنجبيل