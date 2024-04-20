"مشروب الليل السحري: الحل السري للتخلص من دهون البطن والتخلص من الكرش بسرعة مذهلة!"

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رياض - احمد صلاح - دهون البطن أو الـ"كرش" أو زيادة حجم الخصر.. اختلفت المسميات والتأثير واحد، فهو من أكثر الأمور المُزعجة التي قد تواجهنا، خاصة إذا كان لديك مؤشر كتلة جسم طبيعي.لكن، ماذا لو كان هناك حل بسيط لهذه المشكلة الشائعة والمحبطة؟.. كشف موقع foodprevent عن مشروب طبيعي يمكنك أن تصنعه بنفسك في دقائق، يلعب دوراً رئيسياً في التخلص من دهون البطن في أسرع وقت.

يحتوي هذا المشروب الطبيعي على 5-6 مكونات بسيطة شائعة قد تتوافر أغلب مكوناته في منزلك مثل؛ الخيار، والبقدونس أو الكزبرة، وعصير الليمون، وعصير الزنجبيل والصبار.

يفضل تناوله بعد منتصف الليل لأن فاعليته تزداد عند تناوله قبل النوم مباشرًة، فهو يسرع عملية الأيض لديك، وبالتالي يحرق الدهون أكثر خلال فترة النوم، لا شك سيأتي لك بنتائج مُذهلة.

كيف تعمل مكوناته على حرق دهون البطن؟

لقد ثبت أن الخيار يساعد على فقدان الدهون في المعدة لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء بالإضافة إلى الألياف التي تعتبر مفتاح العملية الهضمية. كما أنه منخفض السعرات الحرارية، فثمرة الخيار الواحدة تحتوي فقط على 45 سعرة حرارية.

- البقدونس/ الكزبرة

كلاهما منخفض في السعرات الحرارية ومليء بمضادات الأكسدة. وتحتوي أيضًا على فيتامينات ومعادن مهمة، وهي مدرات بول طبيعية تقلل من احتباس الماء مما يساعدك على إنقاص وزنك سريعاً.

- عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على فيتامين C الذي يعمل كمضاد للأكسدة للمساعدة في التخلص من السموم. وعندما يتم التخلص من هذه السموم، ستشعر بالتحسن وسيكون لديك المزيد من الطاقة للقيام بتمرين حيوي في فقدان الدهون في البطن.

- الزنجبيل