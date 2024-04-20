فاكهه مهملة رخيصة تزرع في مصر تقوي العظام وتمنع تسمم الكبد وتخلصكم من الامساك في 5 دقائق فقط وتعتبر الحل الأمثل لـ " فقر الدم "

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رياض - احمد صلاح -

تنتج الأراضي المصرية أجود أنواع التمور والبلح، وتنتشر زراعتها في معظم محافظات الجمهورية وفي واحات الصحراء الغربية وشمال وجنوب سيناء.

تحتل مصر المرتبة الأولى عالميا

في إنتاج التمور بنحو 18%، وعربيا بنحو 24% من الإنتاج العربي، بعدد نخيل مثمر يتجاوز 16 مليون نخلة، وتسعى إلى إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بإجمالي 2.3 مليون نخلة بمنطقة توشكي والعوينات.

ويتراوح سعر كيلو البلح في مصر هذا العام من 30 جنيها إلى 400 جنيه حسب نوعه، وأغلاه المجدول وكشف الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، إن تناول البلح قبل النوم يقدم للجسم العديد من الفوائد المذهلة، ولكن يشترط استهلاكه باعتدال وإليكم في هذه السطور فوائد تناول

البلح قبل النوم.