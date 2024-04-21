انت الأن تتابع خبر الأرصاد المصرية تطلق تحذير ناري في هذه اللحظة من تطرف خطير وكارثي في حالة الطقس خلال الساعات القادمة وتحذر المواطنين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من تأثير خطير لاضطرابات أحوال الطقس خلال الفترة الأخيرة والتي تشهدها مختلف دول المنطقة بما فيها جمهورية مصر، حيث أن التطرف في أحوال الطقس بين درجة حرارة شديدة وأمطار غزيرة وعواصف ترابية تتسبب بانتقال امراض وتأثيرات صحية أخرى على المواطنين.

وحذرت الهيئة

من استمرار درجات الحرارة في الارتفاع بشكل طفيف خلال فترة النهار على معظم أنحاء الجمهورية، وتصل الحرارة على القاهرة لـ 32 درجة بينما تصل لـ 36 درجة على المناطق الجنوبية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الأحد الموافق 21 أبريل، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد أن تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات ومدن مصر: