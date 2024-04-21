انت الأن تتابع خبر استعدوا لهذه المفاجأة! : " وظائف للعمل عن بُعد من المنزل براتب 100 ألف دولار ".. يمكنك التقدم الآن ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد تقرير إخباري بأن الأمريكيين التفتوا أخيراً إلى وظيفة ذات دخل مالي مرتفع، وفي الوقت نفسه يُمكن أداؤها من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب لمكان العمل.

ووفق التقرير الذي نشرته شبكة " CNBC "، فإن هذه الوظيفة هي المحاسبة؛ إذ يتزايد الطلب عليها في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن كثيرًا من الشركات تلجأ إلى تعيين محاسبين مؤهلين يقومون بالعمل من داخل منازلهم، أما متوسط الرواتب لهذه المهنة فيزيد على 100 ألف دولار سنوياً.

وأضاف أنه "بسبب موجة من التقاعد وانخفاض عدد الأشخاص الذين يسعون للحصول على شهادات في المحاسبة، تكافح السوق الأمريكية بأكملها من أجل توفير الموظفين الذين يعملون في هذا المجال؛ ما يضع ضغطا إضافيا على المهنيين الذين ما زالوا يعملون في السوق".

ونقل التقرير عن صحيفة "وول ستريت جورنال" قولها إنه في العامين الماضيين، ترك أكثر من 300 ألف محاسب ومدقق حسابات أمريكي وظائفهم، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 17%.

وأكدت أن العديد من المحاسبين يستقيلون بسبب عدم كفاية الأجور ومحدودية الفرص للتقدم الوظيفي، وفقاً لتقرير حديث صادر عن معهد المحاسبين الإداريين، الذي شمل أكثر من 1200 متخصص في المحاسبة والمالية الحاليين والسابقين.

وبحسب معهد المحاسبين الأمريكيين، فإنه للتخفيف من نقص المواهب، تعمل المزيد من الشركات على زيادة رواتب المبتدئين في الأدوار المالية والمحاسبية، وتقديم مكافآت الإحالة وتوظيف عمال مؤقتين.

وقالت " CNBC " إنه في حين أن متوسط الراتب للمحاسبين في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 68 ألف دولار سنوياً، فإن المحاسبين الأكثر خبرة يكسبون من 150 ألف دولار إلى ما يزيد على مئتي ألف دولار سنوياً.