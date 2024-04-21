انت الأن تتابع خبر بذور الكتان الخارقة المارقة هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام الصحيحة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر عشبة بذور الكتان تحل الكثير من مشكلات البشرة وتُعيد غليها مرونتها السابقة مما يُعيدك شباب مرة أخرى غير أنها رائعة في القضاء على أي اسمرار يطرأ على الجلد مع التقدم في العمر وتُعيد بشرة الطفولة المرنة الصافية النقية موحدة اللون.. ووفة سيروم بذور الكتان هي الوصفة الأكثر فاعلية من وصفات بذور الكتان المختلفة كما أنها الحل الأكثر أماناً كونها طبيعية والأوفر في نفس الوقت.
وصفة سيروم بذورالكتان
- نبدأ بمكونات الوصفة وهي عبارة عن: ملعقة بذور كتان كبيرة، وزيت جوز هند أو زيت زيتون أة زيت جلسرين حسب المتوفر بمقدار ملعقة، وكوب ماء، وجل صبار بمقدار ملعقة، وورقتين لورا.
طريقة تحضير وصفة سيروم بذور الكتان
- نضع كوب ماء في وعاء قابل للرفع على النار ونضع بذور الكتان في الماء ومعه ورق اللورا ويترك على النار الهادئة ليصل لمرحلة الغليان وعندها سنلاحظ أنه أصبح ثقيل قليلاً، هنا سنرفع الخليط من على النار.
- والآن تبدأ مرحلة تصفية الماء من البذور والورق قبل وصوله لقوام الجل.
- بعد التصفية نُضيف جل الصبار وبعدها نضع الزيوت ونبدأ بخفق المكونات كي تتجانس معاً.
طريقة استخدام سيروم بذور الكتان.
- سنضع السيروم الذي حضرناه في عبوة نضيفة جافة في الثلاجة وعند التطبيق نستخدم فرشاة مناسبة للتطبيق على البشرة النضيفة الجافة ولأحسن النتائج نتركه ساعة كاملة على البشرة بعدها يُمكن غسله.
- مع العلم أن هذا السيروم يُستعمل يومياً بشكل منتظم للحصول على أفضل النتائج.ضع قطرات من ’’زيت الزيتون‘‘ على سرّتك وراقب بنفسك ماسيحدث (معجزة يبحث عنها الجميع)يُزوّد زيتِ الزيتون الجسم بالعديد من الفوائد، إلا أنَّ الدراسات العلمية لم تُثبت وجود أي فوائد لوضع زيت الزيتون في السرَّة، وعلى الرغم من أنّه قد شاع وضع زيت الزيتون في سرَّة الرضيع، لكن تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه العادة تؤدي إلى إصابة الطفل بالعدوى؛ لأنّ الزيت يجذب الأوساخ ويحتفظ بها في السرّة، كما يجب الحفاظ على سرَّة المولود جافةً حتى يسقط جدع الحبلالسري.