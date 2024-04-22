انت الأن تتابع خبر صادم.. باحث أمريكي يكشف سر خطير يمكنك من معرفة اقتراب موتك ويثير ضجة عالمية بعد تجربة خطيرة صدمت الناس!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار باحث أمريكي اهتمام العالم بتحدثه عن علامات ما قبل الموت وتحديده لها وفق ترتيب حدوثها حيث أن الجميع يرغب فى معرفتها للاستعداد لهذا الحدث الكبير وتوديع الأحباء وفعل الأمور الصالحة.

ووفقا لموقع “Pronews.” قال جيمس هالينبيك، باحث في جامعة ستانفورد، قبل حدوث الموت يبدأ جسم الإنسان في التوقف بشكل معين وعلى عدة مراحل متتالية .

وأضاف أن المرحلة الأولى هي فقدان الشهية فعندما يتوقف الجسم عن العمل يحتاج إلى غذاء أقل وبالتالي فقدان الشهية للطعام والشراب أمر طبيعي.



المرحلة الثانية في الترتيب تتعلق بخلل فى الرؤية ومشاكل النطق وبعض الأشخاص عند اقترابهم من الموت لا يرون الكثير من المحيط بهم .

وأوضح أن عند اقتراب الموت يتمكن بعض الأشخاص من رؤية أحبائهم أو حيواناتهم الأليفة الميتة وآخر ما يتوقف عند الشخص المحتضر هو حاستا السمع واللمس.

وقبل وقت قصير من الموت يشعر بعض الأشخاص بتحسن مؤقت في حالتهم العامة ويكون ملحوظًا للآخرين بوضوح.