انت الأن تتابع خبر حتى لو ركبك مش شيلاك: زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة يعيدك لعنفوان سن العشرين وبشدة .. جربيها الان ولن تندم ابداً ابداً والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يُعد الموز من الفواكه التي تؤكل وحدها أو يتم إدخالها في العصائر لإعطاء القوام السميك للعصير، كما ويدخل الموز في صناعة الحلويات والعديد من الأطباق ويعتبر من الأغذية الرئيسية في العديد من البلدان.
فوائد الموز في حال تستخدم وحيداً
- يمد بالطاقة
- يمتاز لب الموز الطري وسهل الهضم باحتوائه على سكريات بسيطة سهلة وسريعة الامتصاص بالجسم مثل؛ السكروز والفركتوز (Fructose)، وبهذا يعد الموز من الأغذية المشهورة للرياضيين والتي تمدهم بالطاقة السريعة والتي يحتاجونها أثناء التمارين وفي المباريات الرياضية المختلفة.- الوقاية من المشاكل الهضمية
- يحتوي الموز على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان مثل؛ البكتين (Pectin)، حيث أن استهلاك 100 غرام من الموز يمد الإنسان بما يقارب 7% من نسبة الألياف التي ينصح بتناولها يوميًا، وبهذا يكون سببًا في تسهيل حركة الأمعاء والوقاية من المشاكل الهضمية والعديد من الأمراض المزمنة.
- الوقاية من الإمساك
- إن إحتواء الموز على الألياف القابلة للذوبان، بنسبة عالية وخاصة البكتين، ونسبة عالية من الماء حيث أن 75 % من كتلته هي عبارة عن ماء، يجعله يساهم في تسهيل حركة الأمعاء والهضم في الجسم.كما وأن احتوائه على العديد من السكريات البسيطة الأحادية يشجع على إفراز العديد من الإنزيمات التي تسهل الهضم وبهذا يكون له دور كبير في الوقاية من الإمساك وعلاجه.
- تقوية جهاز المناعة
- يساهم الموز في الوقاية من العديد من الأمراض وفي تقوية جهاز المناعة، وهذا من أهم فوائد الموز، وذلك باحتوائه على مضادات الأكسدة وخاصة الكاروتين وفلافينويدز وفيتامين ج (Vitamin C) والمهمة جدًا في تقوية جهاز المناعة والوقاية من العديد من الأمراض والسرطانات ومحاربة الشيخوخة.ولا شك أن زيت الزيتون له فوائد مذهلة في العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم الشعر أو البشرة أو حتى للجنس، لكن حلم كل سيدة هو أن تتمتع بشعر رائع وجذاب، والشعر بالأخص يحتاج إلى عناية فائقة واهتمام كبير وتغذية بشكل معين حتى يصل إليه الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها، وبإتمامك سيدتي لهذا المقال سوف تعرفين طريقة جديدة للمحافظة على الشعر وتغذيته بطريقة صحيحة حتى يصل له العناصر الغذائية التي يحتاجها، وستعمل هذه الطريقة على العناية بالشعر وزيادة كثافته وتغذية فروة الرأس و العديد من الفوائد الأخرى التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام هذا الخليط وهذا الخليط الخليط الموز وزيت الزيتون وهو يعد من الطرق الفعالة التي يمكن من خلالها الحفاظ على صحة الشعر. مكونات خليط الموز وزيت الزيتون – ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و موزة واحدة مهروسة، كما يمكنك زيادة الكمية بناء على كثافة الشعر وحسب حاجتك لها، ثم قومي بوضع زيت الزيتون على الموز، وقلبيها جيداً حتى تحصلي على كريم من زيت الزيتون والموز أو على شكل عجينة .