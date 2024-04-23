"انغمس في الانتعاش واستمتع بطعم الصيف! تعلّم كيفية صنع مشروب الليمون بالنعناع الرائع بنكهة تلك المحلات المنعشة واللذيذة."

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رياض - احمد صلاح - مشروب الليمون بالنعناع هو من الأشياء المحببة لدى الكثيرين بفضل طعمه المميز، ويتم تقديمه في العديد من الكافيهات، يتميز هذا المشروب بفوائده الصحية التي تعزز نمط الحياة الصحي وتحافظ على الصحة العامة للجميع لذا، ومع قدوم فصل الصيف والطقس الحار يحتاج الشخص لتناول مشروب منعش ومرطب، ويعتبر الليمون بالنعناع أفضل مشروب يجعلك تشعر بالانتعاش، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير عصير الليمون بالنعناع على غرار الكافيهات.طريقة عمل مشروب الليمون بالنعناع

المكونات:

4 حبات من الليمون.

كمية من أوراق النعناع الفريش.

لتر من الماء المثلج.

سكر على حسب الرغبة.

مكعبات من الثلج.طريقة عمل سموزي الليمون بالنعناع

يوجد عدة أنواع من مشروب سموزي حيث يوجد سموزي بالبطيخ. وسموزي الفراولة بجانب سموزي الليمون والنعناع بالإضافة لعدة نكهات أخرى:

يتم غسل الليمون جيدًا، ثم يتم إزالة قشره من الخارج وإخراج البذور.

يُفضل عدم تقشير حبة واحدة من الليمون ووضعها بالقشر لإضافة نكهة مميزة للعصير.ثم نقوم بتحضير الخلاط الكهربائي، ونضع فيه الليمون المقشور مع أوراق النعناع والماء، ونخلط المكونات جيدًا.

بعد ذلك، نضيف السكر حسب الرغبة ونخلط المكونات مرة أخرى حتى تمتزج جيدًا.نقوم بتصفية العصير للتخلص من الشوائب، ونقوم بوضعه في كؤوس التقديم، ويُزين كل كوب بشرائح من الليمون وأوراق النعناع، الآن يمكنكم الاستمتاع بأحلى مشروب منعش ولذيذ.

فوائد عصير الليمون بالنعناع. يُعتبر عصير النعناع والليمون من المشروبات المنعشة وهو مفيد للبشرة ويحارب الالتهابات والبكتيريا، ويجعلك تشعر بالانتعاش والاسترخاء عند تناوله في الصباح أو بعد الوجبات، كما يحتوي على فوائد صحية عديدة، ومنها مايلي:تحسين هضم الطعام: يعتبر عصير الليمون بالنعناع منشطًا للجهاز الهضمي، حيث يساعد على تحفيز إفراز الأنزيمات الهضمية وتسهيل عملية الهضم.انقاص الوزن: يحتوي عصير الليمون بالنعناع على كمية قليلة من السعرات الحرارية وعالية الألياف، مما يعزز الشعور بالشبع ويساعد في التحكم بالوزن.

تنقية الجسم:

يُعتقد أن عصير الليمون يعمل كمطهر طبيعي للجسم، حيث يساعد على التخلص من السموم وتنقية الجهاز الهضمي.تحسين صحة البشرة: يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين ويساعد في تفتيح البشرة وتقليل ظهور التجاعيد.

تعزيز مناعة الجسم :