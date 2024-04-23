"ثورة في المجتمع: كارثة تقشعر لها الأبدان، دولة تكشف عن سر مفاجئ: السماح للسيدات بالزواج متعدد المرات!"

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رياض - احمد صلاح - العديد من العادات التي قد تكون شئ طبيعي للكثير فهي في مجتمعنا أمر عجيب ، وخاصة عندما يتعلق الامر بالزواج ، جيث ان في حادثة اتشهرت بشكل كبير في الفترة الماضية وهي زواج السيدة من أكثر من رجل ، حيث يمكن للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل في وقت واحد، هو من الأمور القليلة الغريبة اجتماعياً، ولكن بعض الدول تمارس هذا الزواج بطريقة شرعية وقانونية تماماً.

البلاد التي تسمح للسيدة بالتعدد