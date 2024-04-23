"ثورة في المجتمع: كارثة تقشعر لها الأبدان، دولة تكشف عن سر مفاجئ: السماح للسيدات بالزواج متعدد المرات!"

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رياض - احمد صلاح - العديد من العادات التي قد تكون شئ طبيعي للكثير فهي في مجتمعنا أمر عجيب ، وخاصة عندما يتعلق الامر بالزواج ، جيث ان في حادثة اتشهرت بشكل كبير في الفترة الماضية وهي زواج السيدة من أكثر من رجل ، حيث يمكن للمرأة أن تتزوج أكثر من رجل في وقت واحد، هو من الأمور القليلة الغريبة اجتماعياً، ولكن بعض الدول تمارس هذا الزواج بطريقة شرعية وقانونية تماماً.
البلاد التي تسمح للسيدة بالتعدد
- في العديد من البلدان تتم مثل هذه الزيجات التي فيها يسمح للمرأة أن يكون لها أكثر من زوج ومن هذه البلاد :
- تعد الصين والهند أشهر الدول التي تعترف بهذا الزواج وتمنح المرأة الحرية المطلقة في اتخاذ أكثر من زوج بطريقة قانونية.
- دولتي غامبيا وبوركينا فاسو يتم فيهما قانون التعدد هذا لكنه غير منتشر بشكل كبير.يكثر هذا الزواج في الجنوب الشرقي لدولة نيجيريا ولا يعاقب القانون عليه.
- وسريلانكا ونيبال يسمح فيهما زواج المرأة بأكثر من رجل وخاصة في المناطق الريفية.
- تعتبر الصومال وكينيا من أشهر البلدان التي تؤمن بهذا الزواج وتفعله لكن بطريقة غير قانونية.حادثة الزواج من أكثر من رجل
- انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مثير للجدل لامرأة تونسية تعلن زواجها من رجلين، والسؤال الذي يجب طرحه في هذه الحالة هو هل لا تخشى المرأة من عقاب القانون؟ والجواب هو أن الدولة التونسية لا تمنع حرية المرأة في الزواج مرتين بموجب قوانينها، وأوضحت المرأة أنها ستتزوج من رجلين، وقد أعرب كل منهما عن حبه لها ورغبته في الزواج منها.