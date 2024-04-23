انت الأن تتابع خبر اليابات تفاجئ العالم العربي بأكمله وتكشف سعر ميتسوبيشي ASX 2024 مع الفئات وأبرز المواصفات والتقنيات...تفاصيل مذهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاء سعر ميتسوبيشي ASX 2024 ضمن اهتمامات الكثيرين من محبي طرازات العلامة اليابانية ميتسوبيشي، حيث تأتي ASX كـ خيار مناسب لدى الشباب والعائلات الصغيرة لما تقدمه من مزايا اقتصادية وتجربة ركوب مريحة بالإضافة للاعتمادية اليابانية التي يبحث عنها العملاء.

وفي هذا التقرير سنتعرف على سعر ميتسوبيشي ASX 2024 في المملكة العربية السعودية عند شركة العيسائي الوكيل الرسمي للعلامة اليابانية كما سنستعرض أهم تجهيزات ومواصفات فئات الكروس أوفر الشابابية.

سعر ميتسوبيشي ASX 2024 مع الفئات وأبرز المواصفات والتقنيات

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كم يبلغ سعر ميتسوبيشي ASX 2024 في السوق السعودي؟

ما هي التجهيزات الخارجية لـ ميتسوبيشي ASX 2024

ما هي تجهيزات مقصورة ميتسوبيشي ASX 2024؟

ما هي تجهيزات السلامة داخل ميتسوبيشي ASX 2024

ما هي مواصفات اداء ميتسوبيشي ASX 2024؟

ما هي مميزات وعيوب ميتسوبيشي ASX 2024؟

نبذة عن وكيل ميتسوبيشي شركة العيسائي للسيارات

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صور ميتسوبيشي ASX 2024 بجودة عالية

صور ميتسوبيشي ASX 2024 من الداخل

كم يبلغ سعر ميتسوبيشي ASX 2024 في السوق السعودي؟

في بداية حديثنا نستعرض سوياً سعر ميتسوبيشي ASX 2024 في المملكة العربية السعودية، حيث تتوفر الكروس أوفر اليابانية في السوق السعودي في نسخة محدثة من الجيل الأول والمستمر منذ بداية اطلاقه عام 2010 عندما كشفت عنه الشركة بمعرض جنيف في سويسرا ليتمكن آنذاك من الحصول على إعجاب الكثيرين.

سعر ميتسوبيشي ASX 2024 مع الفئات وأبرز المواصفات والتقنيات 1

اسعار ميتسوبيشي ASX 2024 في السعودية

وعن أحدث سعر ميتسوبيشي ASX 2024 فتصل للسوق السعودي من خلال وكيلها الحصري شركة العيسائي للسيارات بثلاثة فئات تختلف في بعض تجهيزاتها وبالطبع أسعارها، وتبدأ بسعر 70,000 ريال سعودي غير شامل لقيمة الضريبة.

ما هو ضمان فئات ميتسوبيشي ASX 2024؟

وبعد التعرف على سعر ميتسوبيشي ASX 2024 المملكة العربية السعودية لنلقي نظرة على ضمان الكروس أوفر الشبابية عند شركة العيسائي حيث تأتي طرازات ميتسوبيشي مُغطاه بضمان لمدة 3 أعوام أو لمسافة 100,000 كيلومتر أيهما يأتي أولاً.

ما هي اسعار قطع غيار ميتسوبيشي ASX في السعودية

بعد أن تعرفنا على سعر ميتسوبيشي ASX 2024 في السوق السعودي وضمانها عند شركة العيسائي، لنلقي نظرة على اسعار قطع غيارها المتوفرة عند شركة العيسائي للسيارات، حيث تقدم الشركة مجموعة متميزة من خدمات ما بعد البيع لعملائها في السعودية تشمل توفير قطع غيار أصلية لـ طرازات العلامة اليابانية،

وتأتي أسعارها كالآتي: