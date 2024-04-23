ليلة مروعة...عالمة فلك ذكية تحدد بالزمان والمكان ... زلزال مخيف يهدد مصر والنجاة تبدأ بإجلاء سكان المناطق المعرضة دون تأخير... تفاصيل خطيرة

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رياض - احمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا السبت في مصر، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية التي تشهدها المدن والمحافظات المصرية، حيث الطقس انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

حالة الطقس غدًا السبت في مصر

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يشهد الطقس غدًا السبت الموافق 6 أبريل 2024، انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية.وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن يكون الطقس غدًا في مصر مائل للحرارة نهارًا، وذلك على كلًا من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر المتوقعة غدًا، حيث تشهد منطقة القاهرة الكبرى نشاط الرياح بسرعة 30 كم/س، وطقس غائم، وتشهد منطقتي الوجه البحري ومدن القناة، فرص سقوط أمطار خفيفة، ونشاط الرياح بسرعة 30 كم/س، وطقس غائم.ويسود منطقة السواحل الشمالية الغربية، فرص سقوط أمطار خفيفة، ونشاط الرياح أحيانًا بسرعة 38 كم/س، وطقس غائم جزئيًا، فيما يسود منطقة السواحل الشمالية الشرقية، فرص سقوط أمطار خفيفة، ونشاط الرياح أحيانًا بسرعة 32 كم/س، وطقس غائم جزئيًا.

وتنشط الرياح أحيانًا على كلًا من مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، ويكون الطقس مشمس نهارًا فيما عدا على منطقة شمال الصعيد، فيسودها طقس غائم جزئيًا.حالة البحر والأمواج

ويكون البحر المتوسط معتدل،

وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا السبت