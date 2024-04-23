انت الأن تتابع خبر عالمة الفلك ليلى عبد اللطيف تبكي مرعوبة من الخوف هذا ما سيحدث في السعودية والإمارات ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توقعت سيدة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف، أن تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية نهاية شهر أبريل الحالي، موجة ماطرة جديدة.

وقالت العرافة اللبنانية ان الأمطار التي ستضرب دولة الإمارات والسعودية نهاية أبريل سوف تكون غزيرة جداً وأقوى من الحالة الماطرة التي ضربت الإمارات الاسبوع الماضي.

واوضحت ليلى عبد اللطيف ان الأمطار سوف تكون أشد غزارة على دبي، و رأس الخيمة، وأبوظبي، و عجمان، مشيرةً إلى أنها تتوقع بأن تخلف خسائر مادية كبيرة.

وكانت عددا من المدن الإماراتية، قد شهدت الأسبوع الماضي أمطار غزيرة وعاصفة رياح شديدة تسببت في توقف الحركة في دبي وتعليق الرحلات الجوية، والكثير من الخسائر المادية.