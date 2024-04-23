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رياض - احمد صلاح - يُعدُّ الكلور مطهراً قوياً وفعالاً يقضي على البكتيريا والفطريات التي تتواجد على الأقمشة، إلا أن استخدام الكلور بشكله النقي قد يؤدي إلى تكوين بقع بيضاء شديدة على النسيج، مما يسبب مظهراً غير مقبول لها ومن هنا، يجب أن نكون على دراية بالطرق الصحيحة لإزالة بقع الكلور من الملابس والأغطية بمجرد ملاحظتنا لهذه البقع، لكي نتمكن من التعامل معها بشكل سريع.

طريقة إزالة بقع الكلور

في غمضة عين واحدة بس!!.. تعرف على المكون السحري الجبار لإزالة بقع الكلور والقضاء عليها نهائيا..!!!

طريقة إزالة بقع الكلور من الملابس يمكنك اللجوء إلى هذه الأسلوب للتخلص من البقع الناتجة عن الكلور على الأقمشة بواسطة تلوينها ذاتياً، ويُطبق هذا الإجراء كالتالي:

المكونات

صبغة بلون الملابس الملطخة بالكلور.

قفازات.طريقة التحضير

تُلبَس القُفّازات تمهيدًا لعملية التلوين.

الملابس في المنزل ثم إعادتها بلونها المتجدد مجدداً.

يتم سكب محتويات عبوة الصبغة داخل طبق صغير.

يتم الالتزام بجميع الإرشادات المدونة على الجهة الخلفية لعلبة صبغة الملابس.

يتم صبغ الملابس بها.

نضع الملابس بعيداً حتى تجف بالكامل قبل أن نشطفها بالماء أو نرتديها.

يتم تكرار عملية صبغ الملابس في المنزل لجميع القطع مهما اختلف لون الصبغ المستخدم.

نصائح لإزالة بقع الكلور

توجد مجموعة من الإرشادات التي يجدر بنا الالتزام بها لإزالة البقع الناتجة عن الكلور أو للوقاية منها قبل وقوعها، وتشمل هذه الإرشادات النقاط التالية:من الضروري ت dilute الكلور بإضافة الماء إليه قبل استخدامه على الأقمشة مثل الملابس، الفرشات، الستائر، أو المنسوجات المختلفة.

السجاد يؤدي الكلور النقي إلى إصابة الأغراض بنقاط بيضاء تُفقدها جمالها لاحقًا.

عند تطهير الملابس السوداء أو تلك ذات الألوان الغامقة، ينبغي استخدام كمية ضئيلة من مبيض الكلور؛ لأن استعمال الكلور قد يؤدي إلى ضعف الألوان وجعل مظهر الثياب فاقدًا لحيويته.

من الممكن تبديل الكلور بخليط معين لتعقيم الملابس ذات الألوان الغامقة والسوداء، وذلك بدمج كوب من الخل وربع كوب من عصير الليمون مع كوب من سائل الديتول وثلاثة أكواب من المياه، الأمر الذي يساعد في تنظيف الأقمشة وحمايتها من الأمراض والفيروسات.

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