مفاجأة صادمة جداً بقيمة 540 دينار تهز المملكة الأردنية الهاشمية.. ومركز الحسين يوجه تحذيراً هاماً لجميع الأردنيين!

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رياض - احمد صلاح - أُطلقت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، ورقة سياسات تناولت “اقتصاديات التدخين في الأردن في المنتدى الاقتصادي الأردني.

هذه الورقة تأتي

استجابة للحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات شاملة تتصدى للتحديات الصحية والاقتصادية التي يفرضها التدخين. وتعكس الورقة التزام المنتدى بدعم السياسات العامة التي تهدف إلى تقليل الأعباء المترتبة على الاقتصاد الوطني بسبب التدخين، مع التركيز على الأثر الاقتصادي للتدخين على الموارد الصحية والإنتاجية في البلاد

ووفقاً للورقة،