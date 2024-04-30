انت الأن تتابع خبر بكاء ليلى عبد اللطيف مرعوبة من الخوف أثناء كشف توقعاتها عن "كارثة كبيرة ستحدث في الأردني مع نهاية إبريل وبداية مايو"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عادت سيدة الفلك وخبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف لصدارة محركات البحث مجددا بعد تداول توقعات جديدة لها قد تحدث مع نهاية شهر إبريل وبداية شهر مايو 2024م في الأردن.

وحذرت خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف من وقوع أحداث مؤسفة على الحدود الأردنية غير أنها لم تحدد الواجهة الحدودية، التي ستتعرض لتلك الأحداث.

وحذرت عبد اللطيف الأردنيين من انتقال الفوضى إلى قلب المملكة، على خلفية محاولات استغلال احتجاجات مفتعلة بالبلاد.

وأشارت ليلى عبداللطيف إلى أن الأيادي السوداء التي تحاول النيل من الأردن كشعب ودولة لن تنال من الأردن.

ومن حين لآخر تثير سيدة الفلك اللبنانية الجدل في العالم العربي بطرح تنبؤات مثيرة للحدل تصيب في بعض الأحيان.