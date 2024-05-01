انت الأن تتابع خبر أحلى الحلويات في أسرع وقت يحبها الصغير قبل الكبير.. كيكة الطاسة بنكهة الشوكولاتة الغنية بطعم رائع جهزيها في 10 دقايق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توجد العديد من أنواع الكيكات المختلفة التي يفضلها الكبير والصغير، ومن أشهر وأروع الحلويات التي يمكنك تحضيرها هي حلوى الكيكة الشهيرة التي تقدم بالعديد من الأطعمة المختلفة، والآن يمكنك عمل الكيكة طاسة بدون فرن خلال عشر دقائق فقط، فهي تتكون من مكونات بسيطة متوفرة لديك وغير مكلفة ولا تحتاج لبذل أي مجهود حتى تقدم.

طريقة عمل كيكة الطاسة

لمعرفة أسهل طريقة لعمل حلوى

كيكة الطاسة

في 10 دقائق فقط كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من الفانيليا.

عدد اثنين من البيض.

ربع كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من زيت الطعام.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الكاكاو الخام.

ربع كوب من الماء.

كريمة للخفق.

قطع شوكولاتة للتزيين.

طريقة تحضير كيكة الطاسة