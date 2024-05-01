انت الأن تتابع خبر "اكتشاف سحري".. اصبغي شعرك باللون الأحمر الناري في المنزل بدون استخدام صبغات كيميائية ضارة سر من أسرار الكوافيرات يكشف الطريقة الاسهل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الون الأحمر الناري للشعر من ألوان الشعر الجريئة والمميزة التي تناسب أجواء الصيف، يمكنك الاستمتاع بنيو لوك جديد قبل الصيف بصبغ الشعر باللون الأحمر بدون الحاجة للصبغات الكيميائية الخطيرة التي تحتوي على الأمونيا الخطيرة على صحتك، في هذا المقال سنعرض لكِ طريقة صبغ الشعر أحمر ناري في البيت بالحناء بأمان تمام اصبغي شعرك واستفيدي من فوائد الحناء الرائعة.طريقة صبغ الشعر احمر ناري في البيت

معنا اليوم طريقة آمنة لصبغ الشعر بالحناء

ولكن دعونا أولا نتعرف على فوائد الحناء للشعر، حيث تعد الحناء بديل صحي للصبغات الكيميائية التي قد تضر بصحة الشعر وفروة الرأس، حيث أنها تغذي الشعر وتقويه من الجذور، وتضفي عليه لمعاناً وقوة، كما أنها تحفز فروة الرأس على نمو وتطويل الشعر بشكل كثيف وصحي، وتقلل من تساقطه، وأيضًا تعالج قشرة الرأس وتخلصك من الحكة والالتهابات، كما تغذي بصيلات الشعر وتقويها، مما يقلل من تقصف الشعر وهيشانه.

ماذا يوضع على الحناء لتصبح حمراء؟

لعمل حناء تعطى اللون الأحمر يجب إحضار المكونات التالية:

100 جرام حناء طبيعية.

2 ملعقة كبيرة بودرة دم الغزال.

ماء دافئ.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

كيف اجعل لون شعري احمر بالحناء؟

نخلط الحناء مع بودرة دم الغزال في وعاء عميق.

نضيف الماء الدافئ تدريجياً مع التحريك المستمر حتى نحصل على قوام متماسك يشبه العجينة.

نغطي الوعاء ونتركه في مكان دافئ لمدة 12 ساعة على الأقل حتى تتخمر الحناء.

قبل الاستخدام، نضيف عصير الليمون إلى المزيج ونخلط جيداً.