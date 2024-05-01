انت الأن تتابع خبر في عيد ميلادها.. الأمير الحسين يهدي زوجته الأميرة رجوة هدية باهضة أذهلت الملكة رانيا.. لن تصدقوا ما هي! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتعلت مواقع التواصل فى الأردن، بالتهانى للأميرة رجوة الحسين، زوجة ولى العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبد الله، بمناسبة عيد ميلادها الثلاثين.

ونشر الأمير الحسين صورة للأميرة رجوة على صفحته بمنصة "انستجرام" قائلا بتعليق: "أسأل المولى عز وجل أن يديم المودة بيننا.. كل عام ورفيقة العمر رجوة بألف خير".

وأهدى الأمير الحسين زوجته الأميرة رجوة الحسين عقد ألماسي ثمين تجاوز سعره 100 ألف دولار وفق مصادر مقربة.

وأعادت الملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، نشر التدوينة عبر خاصية "الستورى" على صفحتها بإنستجرام قائلة "كل عام وأغلى رجوة بخير".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع عيد ميلاد الأميرة رجوة، حيث تمنوا لها الصحة والعافية، متداولين صورا حديثة للأميرة التى أعلن مؤخرا أنها حامل بعد نحو 10 أشهر على زواجها الملكى.