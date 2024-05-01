طريقة عمل تورتة الفانيليا باحترافية بتكات الحلوانية اللي مش هيتقالك عليها بمكونات اقتصادية على قد الايد

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رياض - احمد صلاح - تعتبر تورتة الفانيليا من أفضل أنواع الحلويات الجاهزة التي يقبل على شرائها الكثير من الأسر لما تقدمه من طعم مميز ونكهة شهية، كما إنها مناسبة للحفلات أو المناسبات أو لتقديمها للضيوف أو لتحضيرها كحلوى لذيذة لأطفالك في البيت بمكونات أحلى من الجاهزة وصحية بنسبة 100%، ولذلك سنعمل على توفير وصفة تورتة الفانيليا بالفواكه بمكونات اقتصادية وموفرة لكي بوصفة مضمونة.مكونات وصفة تورتة الفانيليا

يمكنك الآن عمل تورتة الفانيليا في البيت دون الحاجة إلى شرائها من المحلات بأسعار مكلفة، وذلك من خلال تحضير بعض المكونات البسيطة، وهي:

5 حبات من البيض.

نصف ملعقة من الفانيليا.

نصف كوب من الماء.

7 جرام من الخل الأبيض.

ملعقة كبيرة من محسن الجيل.

كوب من السكر (200 جرام).

كوبين من الدقيق.

أقل من نصف كوب من النشا.

ملعقة ممسوحة من البيكنج بودر.

ذرة ملح.

كريم شانتيه.

طريقة عمل تورتة الفانيليا باحترافية.

يمكننا تحضير وصفة تورتة الفانيليا في البيت من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة كالآتي:

الخطوة الأولى:

عليك بإحضار بولة زجاجية وضعي فيها كمية البيض والفانيليا والماء وجيل والخل والسكر ونضيف لهم كوبين من الدقيق الأبيض.

الخطوة الثانية:

وبعد ذلك نقوم بإضافة النشا إلى المكونات السابقة والملح والبيكنج بودر ونخلطهم بالمضرب الكهربي اليدوي حتى تتجانس بالمكونات معاً.

الخطوة الثالثة:

وبعد ذلك نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه طبقة من ورق الزبدة ونفرغ عليه الخليط بالكامل ونفرع الهواء باستخدام خلة خشب وندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تتراوح من نصف ساعة إلى ساعة حسب قوة الفرن.

الخطوة الرابعة:

وبعدها نخرجها من الوعاء ونتركها حتى تهدأ مع إزالة ورقة الزبدة ونغطيها باسترتش مناسب في حالة تحضيرها في اليوم التالي أو تركها تهدأ لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

الخطوة الخامسة: