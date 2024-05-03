انت الأن تتابع خبر قل للسكر باي الى اللقاء.. بذور متوفرة بكل مطبخ تمتص السكر في الدم وتفتت الدهون من الكرش ! (تعرف عليها)الان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور أو المعروفة باسم “Linseed” باللغة الإنجليزي، من أكثر أنواع البهارات الشائعة في المطبخ الهندي، وفي جميع أنحاء العالم، وهي غنية غنية بالألياف والدهون الصحية، وتعتبر واحدة من أفضل المكونات الصحية، ونظرا لما تتميز به من خصائص طبية، فهي تستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي.

تقليل مستويات السكر في الدم.

فوائد بذور الكتان للتنحيف