انت الأن تتابع خبر سيدة الفلك ليلى عبد اللطيف تكشف مفاجأة مذهلة وتنقلب الموازين في الأردن! اكتشف ما ستحدثه بكل ثقة وتوقعاتها الدقيقة التي لا يعرفها سواها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فجرت عالمة الفلك الشهيرة ليلى عبد اللطيف مفاجأة جديدة وكشفت عن توقعاتها للأردن، وقالت انها الوحيدة التي تعرف ماسيحدث.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أن يشهد الأردن انتعاشًا اقتصاديًا ملحوظًا، خصوصًا خلال شهرَي مايو ويونيو.

وأكدت ليلى عبداللطيف استمرار الأردن في التمتع بالأمن والأمان خلال الفترة القادمة، وعدم وجود أيّ مخاوف من تفجيرات أو عمليات تهجير.وأشارت عالمة الفلك اللبنانية إلى جهود حكومية أردنية قوية لمحاربة الفساد، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

كما توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث بعض الأحداث المتسارعة على الحدود الأردنية، ما قد يدفع الجيش إلى التصدي بقوة للحفاظ على أمن المملكة.